В камере СИЗО Татьяны Крупы нашли запрещенный предмет

В камере Киевского следственного изолятора, где находится подозреваемая в незаконном обогащении Татьяна Крупа, провели обыски. Во время него обнаружили нарушения.

Татьяна Крупа ранее возглавляла Хмельницкую областную медико-социальную экспертную комиссию, где обнаружили масштабные коррупционные схемы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление к делу.

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Что нашли в камере Татьяны Крупы

Согласно постановлению по делу, среди личных вещей Татьяны Крупы нашли мобильный телефон, что является нарушением правил содержания заключенных. Поэтому устройство было изъято.

Татьяна Крупа находится в Киевском СИЗО уже почти четыре месяца. Пользование мобильными телефонами заключенным запрещено в соответствии с установленными правилами.

Согласно положениям СИЗО, для телефонных разговоров используются таксофоны или мобильные устройства, которые находятся на балансе учреждения. Разрешение на такие разговоры предоставляется только по письменному заявлению, где указываются данные абонента, степень родства, номер телефона и продолжительность разговора.

Напомним, семья Крупы обзавелась многочисленной недвижимостью и роскошными автомобилями, а на ее счетах обнаружили миллионы. Большинство этого богатства семья нажила в течение последних двух лет через коррупционные схемы в Хмельницком МСЭК.