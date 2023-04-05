Жених и невеста вышли из помещения, где только что поженились и увидели толпу с камерами. Оказалось, это были люди, которые наблюдали, как расстроен Дональд Трамп. без комментариев или объяснений, молча сел в свой кортеж и уехал после окончания заседания.

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Жених пошутил, мол, думал, что толпа собралась для них

Как отметили в CNN, молодожены Карлос Гиральдо и Галина Руснак поженились за углом от места, где в Нижнем Манхэттене состоялся суд над бывшим президентом США Дональдом Трампом. Когда они вышли из бюро бракосочетаний, то увидели, как недалеко собралась целая толпа с камерами, СМИ и полицейские.

Как оказалось, все эти люди наблюдали, как Трамп в своем кортеже уезжает от суда, где ему выдвинули 34 пункта обвинений. Напомним, что 45 президента Америки винят в фальсификации в деловых документах компании Trump Organization.

Мы думали, что все здесь ради нас,

– пошутил жених.

После отъезда бывшего лидера США сторонники и противники Трампа начали обмениваться оскорблениями. На это 41-летний Гиральдо, президент фирмы по недвижимости в Филадельфии, отметил, что внутри муниципального брачного бюро этой вражды не было слышно. По его словам, там "везде витала любовь".

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В чем обвиняют Трампа