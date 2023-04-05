Наречений та наречена вийшли з приміщення, де тільки-но одружилися і побачили натовп з камерами. Виявилося, це були люди, які спостерігали, як засмучений Дональд Трамп без жодних коментарів чи пояснень, мовчки сів у свій кортеж та поїхав після закінчення засідання.

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Наречений пожартував, мовляв, думав, що натовп зібрався для них

Як зазначили у CNN, молодята Карлос Гіральдо і Галина Руснак одружилися за рогом від місця, де у Нижньому Манхеттені відбувся суд над колишнім президентом США Дональдом Трампом. Коли вони вийшли з бюро шлюбів, то побачили, як недалеко зібрався цілий натовп з камерами, ЗМІ та поліцейські.

Як виявилося, усі ці люди спостерігали, як Трамп у своєму кортежі від'їжджає від суду, де йому висунули 34 пункти звинувачень. Нагадаємо, що 45 президента Америки винуватять у фальсифікації в ділових документах компанії Trump Organization.

Ми думали, що всі тут заради нас,

– пожартував наречений.

Після від'їзду колишнього лідера США, прихильники та противники Трампа почали обмінюватися образами. На це 41-річний Гіральдо, президент фірми з нерухомості у Філадельфії, зауважив, що всередині муніципального шлюбного бюро цієї ворожнечі не було чутно. За його словами, там "усюди витала любов".

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