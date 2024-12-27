Депутату Львовского облсовета Доманскому, слившему деньги в унитаз, избрали меру пресечения

Печерский районный суд Киева 27 декабря избрал меру пресечения депутату Львовского областного совета Владимиру Доманскому. Его поместили под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Депутата облсовета и его сообщника, заместителя председателя Яворова Виталия Денегу, подозревают в мошенничестве.

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Как избирали меру пресечения Доманскому

Во время судебного заседания прокурор Дмитрий Обихвост рассказал о деталях задержания депутата Львовского облсовета и заместителя мэра Яворова.

По словам правоохранителя, 24 декабря 2024 года Виталий Денега, который находился в сотрудничестве с Владимиром Доманским, получил 190 000 гривен. В тот же день депутат Львовского областного совета получил 19 000 долларов США от предпринимателя во время личной встречи в его доме. Задокументированы многочисленные случаи таких эпизодов. В общем подозреваемые завладели суммой в 25 000 долларов США и 190 000 гривен.

После передачи последней части денег состоялся обыск и задержание. В доме Доманского правоохранители осмотрели и идентифицировали деньги, которые обнаружили на месте. Это были те же купюры, которые предприниматель передал депутату незадолго до этого. Правоохранители установили, что Доманский пытался избавиться от денег, пытаясь смыть их в унитаз. В тот же день чиновников задержали.

Во время судебного заседания прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5 миллионов 11 тысяч 340 гривен. Прокурор утверждал, что этот чиновник имеет связи в правоохранительных органах, что вызывает беспокойство, что он может попытаться сбежать из страны с помощью сообщников.

Кроме того, прокурор подчеркнул потенциальные риски сокрытия или фальсификации доказательств, влияния на свидетелей и препятствования расследованию, ссылаясь на его связи как с правоохранителями, так и с бизнес-кругами. Прокурор охарактеризовал предложенную сумму залога как умеренную, учитывая задекларированные доходы и активы чиновника.

Адвокат Доманского утверждал, что доказательства, представленные правоохранителями, не подтверждают обвинения против его подзащитного. Адвокат заявил, что риски, на которые ссылается сторона обвинения, носят сугубо теоретический характер и не имеют конкретных доказательств.

Кроме того, он отметил, что Доманский не имеет финансовых возможностей для внесения залога. В конце концов адвокат предложил поместить Доманского под круглосуточный домашний арест в рамках меры пресечения.

Владимир Доманский во время заседания рассказал, что предприниматель – это его друг, которому он неоднократно занимал деньги. На этот раз занял средства с процентами, ведь брал деньги через банк, однако человек, по его словам, не возвращал долг.

Подозреваемый депутат сказал, что настойчиво просил его отдать деньги, ведь ему они были необходимы для ведения бизнеса, однако тот блокировал телефон и исчезал. Доманский говорит, что то, что произошло сейчас – для него шок.

В конце концов суд ушел в совещательную комнату, чтобы согласовать меру пресечения для Доманского. Ему сообщили о круглосуточном домашнем аресте.

К слову, днем ранее меру пресечения избрали и заместителю мэра Яворова Виталию Денеге. Его помещен под стражу на два месяца с правом залога в размере 908 400 гривен.