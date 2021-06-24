Объявили в розыск и осудили: суд наказал командира "Беркута" Костенко за избиение активистов

Сосновский районный суд Черкасс 22 июня приговорил командира луганского "Беркута" Валерия Костенко по делу об активистах во время Революции Достоинства. Речь идет о событиях 23-27 января 2014 года.

Суд дал Валерию Костенко до 4 лет лишения свободы заочно, ведь еще с 2015 года он находится в розыске.

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Служители Фемиды признали Костенко виновным по статьям:

171 о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов;

365 о превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Кроме заочного наказания, ему также запретили занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.

Довольны ли решением суда потерпевшие

Как отметили в "Адвокатской совещательной группе", потерпевшие в деле Олег Собченко и Станислав Кухарчук довольны тем, что дело дошло до приговора, но считают, что наказание могло быть и больше.

В чем обвиняют Костенко

Во время Революции Достоинства в январе 2014 года во многих областных центрах активисты занимали помещения органов власти. Так произошло и в Черкассах. 23 января 2014 года протестующие заняли нижние этажи ОГА, но уже через несколько часов силовики отбили здание и арестовали несколько десятков человек.

Костенко был одним из тех беркутовцев, которые жестоко избивали и задерживали людей под Черкасской ОГА.