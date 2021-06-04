В суд направили дело о третьей попытке подкупа главы Фонда госимущества

Национальное антикоррупционное бюро закончило расследование третьей попытки подкупа главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко. Обвинительный акт уже направили в суд.
В НАБУ отметили, что расследование в отношении бывшего чиновника компании "Николаевоблэнерго", уличенного в предложении и предоставлении взятки главе Фонда государственного имущества, завершено.
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Обвинительный акт уже в суде
3 июня прокуроры САП направили в суд составленный детективами НАБУ обвинительный акт,
– заявили в НАБУ.
Действия обвиняемого квалифицированы по статье о предложении, обещании или предоставлении взятки служащему.
Детали схемы злоумышленника
Следствие установило, что обвиняемый предложил Дмитрию Сенниченко 100 тысяч долларов взятки. Он хотел, чтобы его назначили главой правления "Николаевоблэнерго" (входит в сферу управления Фонда госимущества).
Деньги злоумышленник планировал передать двумя частями: 50 тысяч долларов до назначения, остальные – уже после.
НАБУ и САП разоблачили его 8 декабря 2020 года во время предоставления первой части взятки. Досудебное расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в сентябре 2020 года по заявлению главы Фонда госимущества.
Предыдущие попытки подкупа Сенниченко
- Это – третье направленное в суд дело по фактам разоблаченных НАБУ и САП попыток подкупа главы Сенниченко.
- В июне 2020 года в суд направили обвинительный акт в отношении 2 человек, которые намеревались предоставить главе Фонда госимущества 5 миллионов долларов взятки в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод" заранее определенного лица.
- В феврале 2021 года в суд поступил обвинительный акт в отношении другого человека, разоблаченного на предоставлении Сенниченко 800 тысяч долларов взятки.