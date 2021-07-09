Как проходило заседание по делу Медведчука

Суд начал заседать в 9 часов утра. После 22 часов судья Сергей Вовк сказал, что идет в совещательную комнату.

Интересно Адвокаты Медведчука просили 3 часа на обед – суд отказал в ходатайстве

Суд идет в совещательную комнату. Оглашение решения будет в 08:30 9 июля,

– сказал Вовк.

Политик на свободе

Заседание проходило с перерывами. Адвокаты Медведчука даже просили суд выделить 3 часа, чтобы нардеп пообедал. Когда судья отказал, сторона защиты сказала, что все это напоминает "пытки".

Кроме того, адвокаты подавали несколько ходатайств об отводе прокуроров и следственного судьи. Впоследствии они просили перенести продолжение рассмотрения ходатайства на 9 июля в связи с окончанием рабочего дня.

Такими действиями защиты кума Владимира Путина затягивал процесс. Ведь после полуночи предыдущая мера пресечения – круглосуточное содержание под стражей – потеряла действие. Так, политик стал свободным.

Обратите внимание! В зале суда Медведчук и его защита нарушали карантин. Они единственные находились в общественном месте без защитных масок.

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