Як відбувалося засідання у справі Медведчука

Суд почав засідати о 9 годині ранку. Після 22 години суддя Сергій Вовк сказав, що йде в нарадчу кімнату.

Цікаво Адвокати Медведчука просили 3 години на обід – суд відмовив у клопотанні

Суд іде у нарадчу кімнату. Оголошення рішення буде о 08:30 9 липня,

– сказав Вовк.

Політик на волі

Засідання відбувалося з перервами. Адвокати Медведчука навіть просили суд виділити 3 години, аби нардеп пообідав. Коли суддя відмовив, сторона захисту сказала, що все це нагадує "катування".

Крім того, адвокати подавали кілька клопотань про відвід прокурорів та слідчого судді. Згодом вони просили перенести продовження розгляду клопотання на 9 липня у зв'язку із закінченням робочого дня.

Такими діями захист кума Володимира Путіна затягував процес. Адже після опівночі попередній запобіжний захід – цілодобове тримання під вартою – втратив дію. Так, політик став вільним.

Зверніть увагу! У залі суду Медведчук та його захист порушували карантин. Вони єдині перебували у громадському місці без захисних масок.

У чому підозрюють нардепа