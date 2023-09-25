Суд оставил Коломойского в СИЗО: его хотели брать на поруки известные телеведущие из 1+1

Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому суд 25 сентября не удовлетворил апелляцию. Помимо этого, мера пресечения для бизнесмена также осталась без изменений.

Об этом стало известно с заседания Киевского апелляционного суда. Адвокаты бизнесмена не согласны с этим решением суда, а сам Коломойский будет оставаться в СИЗО, передает 24 Канал.

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Коломойскому не изменили меру пресечения

Судьи Киевского апелляционного суда решили не менять меру пресечения Игорю Коломойскому вместе с возможностью внесения денежного залога. Эта сумма составляет 3,89 миллиарда гривен.

Стоит отметить, что сторона защиты просила суд отменить арест с альтернативой залогу. Адвокаты отметили, что они ожидали "несколько иного решения", а также добавили, что сейчас преступление Коломойского квалифицируют как "служебное преступление", а ранее его обвиняли в "преступлении против собственности".

В свою очередь прокурор ходатайствовал, чтобы заседание проводили в закрытом режиме. Однако адвокаты были не против того, чтобы оно было открытым.

Коломойского хотели взять на поруки ведущие "1+1"

Украинская журналистка и телеведущая "1+1" Наталья Мосейчук отметила, что Игоря Коломойского могут взять на поруки команда его телеканала. По ее словам, олигарха готовы поддержать экс-министр культуры Александр Ткаченко, СЕО канал Ярослав Пахольчук, телеведущий Юрий Горбунов, а также другие представители телеканала.

Наталья Мосейчук сказала, что команда "1+1" готова взять Коломойского на поруки: смотрите видео

Это вопрос гуманности, и если есть возможность проявить гуманность коллектива, работавшего с этим инвестором, его нужно выявить. Я хорошо помню, в какой период телеканал Игорь Валерьевич зашел как инвестор. Мы называем это "Румынское иго". После этого телеканал стремительно пошел вверх,

– сказала телеведущая.

Мосейчук также отметила, что Коломойский "не будет имитировать свои болезни, не будет свозить сюда автобусами каких-либо сторонников, а под судом никто не будет курить шины и колотить бочки".

Кроме этого, телеведущая канала Алла Мазур, также присутствовавшая на заседании, сказала, что бизнесмен сможет находиться дома и в то же время это даст гарантию, что он будет прибывать в суд или следователя сразу по требованию.

Алла Мазур высказалась о взятии на поруки Игоря Коломойского: смотрите видео

Она также подчеркнула, что Коломойский "сорвал планы Путина, поддерживал добровольческий батальон, пока другой богатый украинец призвал к гудкам", вероятно, говоря об олигархе Ренате Ахметове.

Экс-министр культуры и бывший гендиректор "1+1 media" Александр Ткаченко сказал, что у Игоря Коломойского "есть ощущение свободы и справедливости", а также о том, что "Коломойский едва ли не единственный из списка "Форбс" не кричал, а действовал".

Ведущий канала Игорь Цыганик подчеркнул, что Коломойский - "едва ли не единственный, кто всегда придерживался честной игры и никогда не был за коррупцию в футболе".

Ведущий Юрий Горбунов подчеркнул, что все работники канала "знают, где Коломойский живет, все его контакты, телефоны, поэтому он точно не уйдет".

Ярослав Пахольчук отметил, что Коломойский – "человек скромный, делает много хороших вещей, но не дает об этом говорить".

Кроме того, активистка Ирма Крат сказала, что она дает гарантию, что Коломойский останется в Украине, и он "помогал, помогает и будет помогать Украине".

"Если судья хочет, чтобы Путин заплакал, то Коломойского нужно отпустить", – подчеркнула Крат.

В общей сложности прошение об отдании на поруки Коломойского просили 15 человек.

Что говорил Коломойский во время судебного заседания

Игорь Коломойский во время судебного заседания прокомментировал подозрения, которые ему выдвинули во время судебного заседания. Бизнесмен отметил, что говорится не о "не об избежании наказания, а о справедливости и праве на защиту".

"Я приехал в Украину накануне выборов (президента в 2019 году – 24 Канал), чтобы восстановить справедливость, но сейчас я в таком состоянии, что предыдущие вопросы не решились, а уже новые. Поэтому я никуда не собираюсь ехать, прятаться. Это фактовое дело. Это вопрос бухгалтерский, экспертный и аудиторский", – заявил бизнесмен.

Олигарх также утверждает, что это подозрение было сделано на скорую руку. Он подчеркнул, что с ним за три недели содержания под стражей никто не производил следственные действия.