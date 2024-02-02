Из-за лживого заявления Путина: суд ООН рассмотрит иск Украины к России

Международный суд ООН принял решение рассмотреть иск Украины к России. Все из-за того, что Кремль придумывает фейки и пытается обвинить Киев в геноциде русскоязычного населения на Донбассе и подать это как причину начала войны.

Суд ООН решил частично рассмотреть претензии Украины. В то же время суд не будет рассматривать действия России. В частности, то, что полномасштабное вторжение российских оккупантов в Украину произошло под предлогом спасения русскоязычного населения на Востоке Украины от геноцида. В ООН заявили, что это – якобы не соответствует Конвенции.

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Украинская сторона просит суд признать, что Россия нарушила конвенции, когда признала так называемую "независимость" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В то же время здесь суд тоже оказался "бессильным".

Фактически суд ООН рассмотрит только то, что Россия безосновательно обвинила Украину в геноциде (ранее с таким циничным и лживым заявлением выступил диктатор Владимир Путин). Говорится, что это может непосредственно нарушать Конвенцию о геноциде.

Напомним, что Россия – до сих пор в Совбезе ООН и даже председательствовала там.

В России обрадовались решению суда ООН

То, что суд ООН отверг часть претензий к России, очень порадовало страну-агрессора. Мария Захарова – спикер российского МИД – выдала, что дело вроде бы развалилось. В то же время сколько бы россияне не радовались, им придется ответить за геноцид, который оккупанты совершают в Украине. Врагу не удастся реализовать никаких своих планов.