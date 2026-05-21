Суд оставил без изменений решение о мере пресечения для Ермака
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение об альтернативном залоге для экс-главы Офиса Президента Андрея Ермака в размере 140 миллионов гривен. Прокуратура настаивала на его увеличении, однако суд отклонил соответствующее ходатайство.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
Что известно о решении суда по изменению меры пресечения для Ермака?
21 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины рассмотрела вопрос о размере альтернативного залога по делу бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.
По результатам заседания коллегия судей приняла решение оставить без изменений решение первой инстанции – залог в размере 140 миллионов гривен.
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивала на увеличении размера залога до 180 миллионов гривен. Сторона обвинения аргументировала это наличием риска дальнейшей легализации средств и возможного совершения новых правонарушений.
Также в прокуратуре отметили, что уже фиксировалось вероятное влияние на эксперта, в связи с чем было открыто отдельное уголовное производство.
Сторона защиты заявила о необоснованности подозрения и отсутствии надлежащих доказательств рисков, на которых настаивает прокуратура. Адвокат просил суд отменить решение следователя судьи первой инстанции и полностью отказать в удовлетворении ходатайства САП.