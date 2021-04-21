Брат скандального судьи Павла Вовка Юрий Зонтов будет оставаться под стражей с возможностью внесения залога в 35 миллионов гривен. Соответствующее решение приняла апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 21 апреля.

Адвокаты Зонтова просили отменить ему меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом, но судьи Валерия Черная, Олег Павлишин и Андрей Никифоров оставили апелляционные жалобы без удовлетворения.

Важно Брат судьи Вовка совмещал службу в разведке с адвокатской деятельностью и скрывал это, – СМИ

Детали рассмотрения дела

Как отметили в ГПК, адвокаты продолжали рассказывать о провокации преступления, невиновность своего клиента и его неспособность внести 35 миллионов гривен залога. Сам брат Вовка заявил, что его уволили из Службы внешней разведки, поэтому он не может пользоваться служебным положением.

Прокурор, в свою очередь, наоборот просил оставить Зонтову содержание под стражей, но увеличить залог до 70 миллионов гривен.

Такую сумму прокурор обосновывал значительными доходами подозреваемого, большим количеством имущества в его собственности, а также обнаруженными в ходе обыска наличными, в размере примерно 135 миллионов гривен,

– написали в ЦПК.

Задержание брата судьи Вовка

Детективы НАБУ задержали родного брата председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Мужчину подозревают в получении 100 тысяч долларов взятки.

За эти деньги, по версии НАБУ, брат Вовка должен был решить вопрос с одним из судей ОАСК. На сайте Окружного административного суда появилось заявление о проведенных обысках. Там отметили, что работники НАБУ "ничего не нашли".

Однако, уже 7 апреля у брата главы ОАСК Павла Вовка и его сообщника НАБУ и САП обнаружили немалые объемы наличности. В частности, более 3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и даже 100 шекелей.

В тот же день, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении брату Вовка.

​Сейчас Зонтова отправили под стражу до 4 июня с возможностью внесения залога в 35 миллионов гривен. 14 апреля ВАКС арестовал имущество брата судьи Вовка.