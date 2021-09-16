Суд оставил экс-министра времен Януковича под круглосуточным домашним арестом

Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом бывшего министра времен президентства Януковича Николая Рудьковского. Речь идет о деле о похищении и пытках руководителя компании "Нефтегаздобыча".

Соответствующее решение суд принял, рассмотрев апелляционную жалобу от обеих сторон.

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Суд решил оставить без изменений решение Соломенского районного суда Киева, а апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры – без удовлетворения. Добавим, что своим решением Соломенский райсуд 2 сентября изменил Рудьковскому меру пресечения с ночного домашнего ареста на круглосуточный до 29 сентября 2021 года включительно.

Что известно о деле против Рудьковского

25 февраля Офис генпрокурора заявил о вручении подозрений 5 людям по делу о похищении главы компании "Нефтегаздобыча" Олега Семинского.

Сам Семинский рассказывал, что в 2012 году на него напали 12 человек с применением огнестрельного оружия и насилия. Потом 3 года и 4 месяца держали в плену.

По данным следствия, организатором преступления был его бывший партнер по бизнесу, народный депутат нескольких созывов, бывший министр транспорта и связи Николай Рудьковский.

Согласно материалам следствия, в 2012 году руководителя "Нефтегаздобычи" похитили и более 3 лет незаконно удерживали в нечеловеческих условиях. Его систематически пытали, а от родственников требовали 200 тысяч долларов "долга".