Відповідне рішення суд ухвалив, розглянувши апеляційну скаргу від обох сторін.

Важливо Злітав у Монако: у Венедіктової просить арештувати ексміністра Рудьковського

Суд вирішив залишити без змін рішення Солом'янського районного суду Києва, а апеляційні скарги сторони захисту та прокуратури – без задоволення. Додамо, що своїм рішенням Солом'янський райсуд 2 вересня змінив Рудьковському запобіжний захід із нічного домашнього арешту на цілодобовий до 29 вересня 2021 року включно.

Зверніть увагу! У серпні ексміністра Рудьковського, який має бути під домашнім арештом, помітили в Монако.

Що відомо про справу проти Рудьковського

25 лютого Офіс генпрокурора заявив про вручення підозр 5 людям у справі про викрадення голови компанії "Нафтогазвидобування" Олега Семінського.

Сам Семінський розповідав, що у 2012 році на нього напали 12 осіб із застосуванням вогнепальної зброї та насильства. Потім 3 роки та 4 місяці тримали в полоні.

За даними слідства, організатором злочину був його колишній партнер по бізнесу, народний депутат кількох скликань, колишній міністр транспорту і зв'язку Микола Рудьковський.

Згідно з матеріалами слідства, у 2012 році керівника "Нафтогазвидобування" викрали й понад 3 роки незаконно утримували в нелюдських умовах. Його систематично катували, а від родичів вимагали сплатити 200 тисяч доларів "боргу".