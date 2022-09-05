Предателя, разоблаченного СБУ в передаче позиций защитников "Азовстали", осудили

В Черновцах суд вынес тюремные приговоры двум предателям Украины, разоблаченным СБУ. Они работали на оккупантов и передавали стратегически важную информацию.

Контрразведчики и следователи СБУ в Черновицкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры разоблачили предателей Украины. Этим они предотвратили диверсии на Буковине.

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Что известно о предателях Украины

Одним из преступников был житель Киева, работавший на врага еще до полномасштабного вторжения. Как сообщили в Генпрокуратуре, с 2017 года он передавал кураторам из россии информацию о местонахождении добровольческого батальона, защищавшего "Азовсталь".

После 24 февраля он должен был разведывать:

места расположения школ и детских садов на территории Черниговской области;

местоположение резервуаров с горючим;

места расположения железнодорожных переездов, тоннелей, мостов, время проезда поездов;

дислокацию украинских военных подразделений в Буковине.

По результатам этих данных враг планировал диверсии, в том числе взрывы на объектах железной дороги и логистических складах. Однако СБУ предотвратила эти преступления и задержала мужчину в Черновцах, а его сообщника – в Чернигове.

Колаборантам вынесли тюремные приговоры

Шевченковский районный суд Черновцов признал обоих фигурантов виновными в совершении преступлений:

киевлянина приговорил за государственную измену и участие в террористической организации к 16 годам лишения свободы;

его сообщника – к 10 годам лишения свободы.

Мужчину, сдававшего координаты корпусов "Азова", приговорили к 16 годам заключения

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Правоохранители разоблачили агентурную группу, корректировавшую ракетные удары по Запорожью. Организатором группы была женщина из временно оккупированного Мелитополя.

3 сентября приговорили к 15 годам лишения свободы мужчину, принимавшего активное участие в боевых действиях против подразделений АТО на Востоке. После 24 февраля он воевал против ВСУ и охранял для оккупантов захваченные мосты в Запорожье.

Служба безопасности Украины задержала жителя Сумской области, который сотрудничал с ФСБ россии и выполнял задачи своих кураторов. Так, в первые дни войны он "провел" из Сумской в Киевскую область захватчиков, а вместе с ними 128 единиц техники врага.

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