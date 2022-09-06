Житель Умани собирал документы для генштаба россии и получил 12 лет тюрьмы

Злоумышленник пытался получить секретную информацию об одном из складов с боеприпасами украинских войск в 2021 году. Вместо этого получил тюремный приговор.

Жителя Умани приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Помогли в этом материалы контрразведки СБУ.

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Что известно о преступнике и его деятельности

Как отметили в СБУ, украинец был агентом главного управления гру. Его завербовали представители российской военной разведки, когда тот уехал в россию в 2018 году. В июле 2021 года правоохранители Украины своевременно разоблачили и задержали мужчину во время спецоперации в Черкасской области.

Прокуроры в суде доказали, что с апреля по июль 2021 года изменник выполнял задачи представителя главного управления генерального штаба вооруженных сил россии. Его основной задачей был сбор секретной информации про:

воинскую часть ВСУ в Черкасской области;

места дислокации складов с артиллерийскими боеприпасами;

режим охраны складов по территории региона.

Для передачи информации злоумышленник использовал закрытые каналы электронной связи.

Осужденный делал это за денежное вознаграждение:

получил 13 тысяч гривен аванса от представителя российской разведки;

должен был получить еще 2000 долларов после передачи секретной информации.

Кроме того, для выполнения враждебных указаний предатель пытался привлечь украинского военнослужащего.

Злоумышленника задержали / Фото Офиса Генпрокурора и СБУ

Разоблачение государственных изменников: последние новости

По материалам СБУ приговорили к 15 годам лишения свободы украинца, участвовавшего в боевых действиях против подразделений АТО. После 24 февраля он воевал против ВСУ и охранял для оккупантов захваченные мосты в Запорожье.

Правоохранители разоблачили агентурную группу, организатором которой была женщина из временно оккупированного Мелитополя. Известно, что группа корректировала ракетные удары по Запорожью.

СБУ задержала жителя Сумской области, который сотрудничал с фсб россии. В первые дни войны он "провел" из Сумской в Киевскую область оккупантов, а вместе с ними 128 единиц техники врага.

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