Суд освободил от ответственности "Топаза" по делу о похищении участника Майдана, – СМИ

Антимайдановца Гната Кромского, известного как "Топаз", освободили от уголовной ответственности. Такое решение принял Дарницкий районный суд Киева.

Речь идет о деле, в котором Кромского обвиняли в похищении Владислава Иваненко как "участника Майдана". По ходатайству защитника это дело закрыли.

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"Топаза" не накажут за похищение человека

Судья Андрей Скуба 21 сентября принял решение освободить Игната Кромского от ответственности по обвинению в соучастии в похищении человека из корыстных побуждений и по предварительному сговору группой лиц.

С учетом того, что похищенному причиняли физические страдания, в случае признания Кромского виновным его могли наказать заключением на срок до 5 лет.

в случае признания Кромского виновным его могли наказать заключением на срок до 5 лет. Однако адвокат "Топаза" подал несколько ходатайств, среди которых и такое: освободить Кромского от уголовной ответственности за истечением сроков давности.

Прокуроры отбросили такую ​​возможность, потому как Кромского уже осудили за участие "русской весне" в Харькове – а расчет сроков давности прерывается в случае совершения нового преступления. Но судья решил иначе и приказал закрыть дело.

Кто такой Кромский

Это известный антимайданивець с прозвищем "Топаз". Принимал активное участие в антимайдановском движении. В марте 2014 его задержали впервые.

В январе 2018 года в Харькове его осудили за посягательство на территориальную целостность Украины, участие в массовых беспорядках и угон авто. Впрочем, "Топаз" быстро вышел на свободу по "закону Савченко".

В 2019 и 2020 его видели люди Харькове – тот спокойно гулял по городу. В октябре 2020 "Топаза" снова задержали – но лишь для того, чтобы вручить подозрение. Как видим, впустую.

В похищении кого "Топаза" обвиняли

Кромского обвиняли в причастности к похищению Владислава Иваненко. Мужчину 21 января 2014 схватили и вывезли в лес. Там его пытали – за то, что он, мол, был участником Майдана.