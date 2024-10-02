Суд не удовлетворил иск директора музея Голодомора о защите от травли за внешность

Голосеевский райсуд Киева отказал в удовлетворении иска директора Национального музея Голодомора-геноцида Леси Гасиджак. Она обращалась в суд из-за травли в сети, связанной с ее внешностью.

Адвокат Гасиджак заявила, что решение суда будет обжаловано. Об этом сообщила Ассоциация женщин-юристок Украины "ЮрФем" в Фейсбуке.

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Что известно о деле Гасиджак

Голосеевский районный суд Киева отклонил иск Гасиджак, которая обращалась по защите чести и деловой репутации. Она подала иск в прошлом году после того, как ее начали оскорблять в интернете из-за внешности.

В суде интересы Гасиджак представляла адвокат Оксана Гузь из организации "ЮрФем: поддержки", а также адвокаты Марина Саенко, Кристина Кит и Марта Змысла.

Комментировать решение пока рано, мы ждем полный текст, чтобы проанализировать мотивировочную часть, но уже готовимся к его обжалованию в апелляционном суде,

– заявила Оксана Гузь.

Адвокат подчеркнула, что вопрос дискриминации является сложным, но возможным для построения общепринятых норм поведения. В "ЮрФем" также отметили, что в Украине пока нет судебной практики по таким делам, однако ее формирование является важным для укрепления демократического общества.

Что этому предшествовало

Юрист Клим Братковский в своей заметке на Фейсбук выразил мнение, что Леся Гасиджак не подходит для руководства музеем Голодомора из-за "неподходящей внешности".

Он также добавил, что во главе музея должен быть человек с "нормальным весом". Хотя некоторые люди поддержали его заявление и присоединились к травле, большинство украинцев были возмущены такими высказываниями.

На скандальную ситуацию даже отреагировал Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец. Он осудил травлю Леси Гасиджак из-за внешности, отметив, что только профессиональные качества и способности должны быть критериями оценки человека.