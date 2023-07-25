Суд отправил одесского военкома Борисова под стражу

Суд отправил под стражу бывшего начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова. Адвокаты подозреваемого хотели, чтобы его отпустили на поруки.

Печерский районный суд Киева 25 июля избрал меру пресечения бывшему начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову. Однако у него есть возможность выйти под залог.

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Как долго Борисов пробудет под стражей

Суд назначил Борисову содержание под стражей до 22 сентября с возможностью залога в размере 150 миллионов гривен. И если за военкома все-таки внесут залог, ему запрещено выезжать за пределы Одессы. Кроме того, ему необходимо сдать свои документы и появляться по требованию следователя.

В то же время адвокаты подозреваемого просили Печерский суд отпустить Борисова на поруки или избрать меру пресечения, которая не предусматривает арест.

Отметим, что сам Борисов очень просил его не арестовывать. Он заявил, что у него плохое состояние здоровья, а арест для него тождественен смерти из-за этого. Мол, в любой момент может оборваться тромб.

Зимой у Борисова появилось имущество в Испании

Прокуроры во время судебного заседания сообщили, что с декабря 2022 года по декабрь 2023 года Евгений Борисов, получив медицинскую справку для лечения, уехал в Испанию.

Однако, по их словам, подозреваемый не лечился, а отдыхал. При этом тогда у бывшего военкома появилось недвижимое имущество, в частности, в Испании, записанное на его родственников. Поэтому сторона обвинения в суде просила строжайшую меру пресечения для Борисова – содержание под стражей без права внесения залога.

Адвокаты бывшего военкома это отрицают и называют обвинение экс-военкому необоснованным. Также они заявляют, что подозрение Борисову вручили с нарушением действующего законодательства.

Кроме того, они заявили, что имущество, которое якобы приобрела семья Борисова, должны были задекларировать в 2024 году.