Суд отправил под стражу руководителя управления СБУ на Житомирщине, которого разоблачили на взятке
- Начальника управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко поместили под стражу на 60 суток с возможностью залога в 6 миллионов 980 тысяч гривен.
- В случае внесения залога Компаниченко должен появляться по вызову правоохранителей, сдать загранпаспорт, носить электронный браслет и не выезжать за пределы области.
Суд избрал меру пресечения начальнику управления СБУ в Житомирской области Владимиру Компаниченко, которого уличили во взятке и хищении средств на строительстве защитных конструкций для ВСУ. Полковника поместили под стражу.
Об этом пишет Суспильне и "Радио Свобода".
Какую меру пресечения избрали Владимиру Компаниченко?
Владимиру Компаниченко избрали меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей. В то же время подозреваемый в качестве альтернативы может внести залог на сумму в 6 миллионов 980 тысяч гривен.
В случае внесения залога начальник управления СБУ в Житомирской области должен появляться по вызову правоохранителей, сдать загранпаспорт, носить электронный браслет и не выезжать за пределы области.
Журналисты отметили, что после решения суда Владимир Компаниченко и его адвокаты от комментариев отказались.
Владимира Компаниченко вывели из зала после объявления решения суда относительно меры пресечения / Видео "Радио Свобода"
Теперь, по данным журналистов Укринформа, ВАКС избирает меру пресечения командующему логистикой Воздушных Сил ВСУ Андрею Украинцу.
Что известно о задержании топ-чиновников Воздушных сил и СБУ?
СБУ и Офис генпрокурора 25 февраля разоблачили на взятке в размере 320 тысяч долларов США командующего логистики Командования Воздушных сил ВСУ Андрея Украинца и начальника Управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко. По данным следствия, чиновники предложили передать около 13 миллионов гривен (1% от финансирования объектов) за сокрытие растраты бюджетных средств, которые были предназначены для строительства сборно-разборных арочных конструкций на аэродромах.
В Воздушных силах ВСУ после появления новости о разоблачении их топ-чиновника осудили его действия и коррупцию и заявили о готовности сотрудничать со следственными органами. Кроме того, командование ВС запланировало служебное расследование и усилит контроль за прозрачностью использования ресурсов.
26 февраля генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко выложил "пленки" разговора Украинца и Компаниченко до задержания. По словам Кравченко, детали схемы уже установлены, а расследование по делу продолжается.