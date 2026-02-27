Укр Рус
27 февраля, 15:26
Обновлено - 15:49, 27 февраля

Суд отправил под стражу руководителя управления СБУ на Житомирщине, которого разоблачили на взятке

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Начальника управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко поместили под стражу на 60 суток с возможностью залога в 6 миллионов 980 тысяч гривен.
  • В случае внесения залога Компаниченко должен появляться по вызову правоохранителей, сдать загранпаспорт, носить электронный браслет и не выезжать за пределы области.

Суд избрал меру пресечения начальнику управления СБУ в Житомирской области Владимиру Компаниченко, которого уличили во взятке и хищении средств на строительстве защитных конструкций для ВСУ. Полковника поместили под стражу.

Об этом пишет Суспильне и "Радио Свобода".

Какую меру пресечения избрали Владимиру Компаниченко?

Владимиру Компаниченко избрали меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей. В то же время подозреваемый в качестве альтернативы может внести залог на сумму в 6 миллионов 980 тысяч гривен.

В случае внесения залога начальник управления СБУ в Житомирской области должен появляться по вызову правоохранителей, сдать загранпаспорт, носить электронный браслет и не выезжать за пределы области.

Журналисты отметили, что после решения суда Владимир Компаниченко и его адвокаты от комментариев отказались.

Владимира Компаниченко вывели из зала после объявления решения суда относительно меры пресечения / Видео "Радио Свобода"

Теперь, по данным журналистов Укринформа, ВАКС избирает меру пресечения командующему логистикой Воздушных Сил ВСУ Андрею Украинцу.

Что известно о задержании топ-чиновников Воздушных сил и СБУ?

  • СБУ и Офис генпрокурора 25 февраля разоблачили на взятке в размере 320 тысяч долларов США командующего логистики Командования Воздушных сил ВСУ Андрея Украинца и начальника Управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко. По данным следствия, чиновники предложили передать около 13 миллионов гривен (1% от финансирования объектов) за сокрытие растраты бюджетных средств, которые были предназначены для строительства сборно-разборных арочных конструкций на аэродромах.

  • В Воздушных силах ВСУ после появления новости о разоблачении их топ-чиновника осудили его действия и коррупцию и заявили о готовности сотрудничать со следственными органами. Кроме того, командование ВС запланировало служебное расследование и усилит контроль за прозрачностью использования ресурсов.

  • 26 февраля генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко выложил "пленки" разговора Украинца и Компаниченко до задержания. По словам Кравченко, детали схемы уже установлены, а расследование по делу продолжается.