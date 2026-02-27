Суд отправил под стражу руководителя управления СБУ на Житомирщине, которого разоблачили на взятке

Суд избрал меру пресечения начальнику управления СБУ в Житомирской области Владимиру Компаниченко, которого уличили во взятке и хищении средств на строительстве защитных конструкций для ВСУ. Полковника поместили под стражу.

Об этом пишет Суспильне и "Радио Свобода".

Смотрите также Для подозреваемых топ-чиновников Воздушных сил и СБУ будут просить меру пресечения

Какую меру пресечения избрали Владимиру Компаниченко?

Владимиру Компаниченко избрали меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей. В то же время подозреваемый в качестве альтернативы может внести залог на сумму в 6 миллионов 980 тысяч гривен.

В случае внесения залога начальник управления СБУ в Житомирской области должен появляться по вызову правоохранителей, сдать загранпаспорт, носить электронный браслет и не выезжать за пределы области.

Журналисты отметили, что после решения суда Владимир Компаниченко и его адвокаты от комментариев отказались.

Владимира Компаниченко вывели из зала после объявления решения суда относительно меры пресечения / Видео "Радио Свобода"

Теперь, по данным журналистов Укринформа, ВАКС избирает меру пресечения командующему логистикой Воздушных Сил ВСУ Андрею Украинцу.

Что известно о задержании топ-чиновников Воздушных сил и СБУ?