Дело Сольского: суд по избранию меры пресечения министру агрополитики перенесли

Заседание суда по избранию меры пресечения министру аграрной политики Николаю Сольскому перенесли. По словам его адвоката, чиновника вызвали в Верховную Раду

Прокурор настаивала на том, что заседание затягивать не стоит, ведь в деле Сольского много подозреваемых. Однако суд все же поддержал адвоката министра из-за важности работы власти в период военного положения.

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Когда продолжится суд

Теперь заседание Высшего антикоррупционного суда Украины состоится в четверг, 25 апреля.

Сам Николай Сольский у здания суда заявил журналистам, что не считает себя виновным. Министр не согласен с обвинением, что делал что-то неправильно, пока был адвокатом в 2017 году.

Стоит отметить, что в этом деле подозревают и заместителя Сольского Маркияна Дмитрасевича. В то же время он находится за границей и поэтому ему не вручили подозрение.

Как рассказала журналистам представительница САП Ольга Постолюк, прокуроры будут просить об аресте Николая Сольского, но с возможностью внесения залога.

Дело Сольского и коррупция: что известно