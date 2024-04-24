Дело Сольского: суд по избранию меры пресечения министру агрополитики перенесли
Источник:hromadske
Заседание суда по избранию меры пресечения министру аграрной политики Николаю Сольскому перенесли. По словам его адвоката, чиновника вызвали в Верховную Раду
Прокурор настаивала на том, что заседание затягивать не стоит, ведь в деле Сольского много подозреваемых. Однако суд все же поддержал адвоката министра из-за важности работы власти в период военного положения.
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Когда продолжится суд
Теперь заседание Высшего антикоррупционного суда Украины состоится в четверг, 25 апреля.
Сам Николай Сольский у здания суда заявил журналистам, что не считает себя виновным. Министр не согласен с обвинением, что делал что-то неправильно, пока был адвокатом в 2017 году.
Стоит отметить, что в этом деле подозревают и заместителя Сольского Маркияна Дмитрасевича. В то же время он находится за границей и поэтому ему не вручили подозрение.
Как рассказала журналистам представительница САП Ольга Постолюк, прокуроры будут просить об аресте Николая Сольского, но с возможностью внесения залога.
Дело Сольского и коррупция: что известно
- 23 апреля НАБУ сообщило, что действующий министр Сольский уличен в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн. В состав преступной группы во главе с чиновником входили должностные лица органов Госгеокадастра, а также лица, контролировавшие деятельность этих органов.
- Сольский вместе с другими фигурантами завладел 1250 земельными участками общей площадью 2493 гектара.
- О подозрениях уже сообщили Сольскому, а также еще 3 членам схемы. В настоящее время продолжается вручение подозрений и другим причастным к сделке с земельными участками.
- Сам министр подчеркнул, что врученное подозрение касается периода 2017-2018 годов, когда он еще не был народным депутатом. Тогда Сольский строил карьеру в юриспруденции и работал адвокатом. В то же время Сольский заверил, что готов сотрудничать со следствием. Кроме того, он утверждает, что все данные для правоохранителей открыты.