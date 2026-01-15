Тимошенко подозревают во взяточничестве: когда будут выбирать меру пресечения и каким будет залог
- САП просит суд избрать для Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 50 миллионов гривен.
- Рассмотрение ходатайства в ВАКС запланировано на 16 января 2026 года в 09:00.
ВАКС вскоре рассмотрит ходатайство о применении меры пресечения к руководительнице депутатской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко по делу о взятках парламентариям.
Заседание суда состоится уже в пятницу, 16 января. Пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в комментарии 24 Каналу рассказала, что будут просить у суда в отношении народного депутата.
Смотрите также "Пленки Тимошенко": все о скандальном деле торговли голосами в Раде
Как Тимошенко будут избирать меру пресечения?
По данным ВАКС, рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения в отношении народного депутата Юлии Тимошенко запланировано на пятницу, 16 января 2026 года в 09:00 в помещении суда.
Прокурор подал в суд ходатайство о применении к подозреваемой меры пресечения в виде залога в размере 50 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей,
– сообщила Ольга Постолюк.
В чем подозревают Тимошенко?
Напомним, утром 14 января она получила подозрение от САП и НАБУ. Ее уличили в предложении взятки нардепам разных фракций, чтобы лоббировать голосование по законопроектам.
Впоследствии НАБУ обнародовало аудиозаписи, которые подтверждают вину нардепа. Сама же Тимошенко заявила, что докажет безосновательность всех обвинений в отношении себя в суде.
К слову, согласно статье, по которой ей вручили подозрение, Юлию Тимошенко могут лишить свободы на срок от 5 до 10 лет, с конфискацией имущества или без нее.