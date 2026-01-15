Укр Рус
15 января, 18:12
Тимошенко подозревают во взяточничестве: когда будут выбирать меру пресечения и каким будет залог

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • САП просит суд избрать для Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 50 миллионов гривен.
  • Рассмотрение ходатайства в ВАКС запланировано на 16 января 2026 года в 09:00.

ВАКС вскоре рассмотрит ходатайство о применении меры пресечения к руководительнице депутатской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко по делу о взятках парламентариям.

Заседание суда состоится уже в пятницу, 16 января. Пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в комментарии 24 Каналу рассказала, что будут просить у суда в отношении народного депутата.

Как Тимошенко будут избирать меру пресечения?

По данным ВАКС, рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения в отношении народного депутата Юлии Тимошенко запланировано на пятницу, 16 января 2026 года в 09:00 в помещении суда.

Прокурор подал в суд ходатайство о применении к подозреваемой меры пресечения в виде залога в размере 50 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей, 
– сообщила Ольга Постолюк.

В чем подозревают Тимошенко?

  • Напомним, утром 14 января она получила подозрение от САП и НАБУ. Ее уличили в предложении взятки нардепам разных фракций, чтобы лоббировать голосование по законопроектам.

  • Впоследствии НАБУ обнародовало аудиозаписи, которые подтверждают вину нардепа. Сама же Тимошенко заявила, что докажет безосновательность всех обвинений в отношении себя в суде.

  • К слову, согласно статье, по которой ей вручили подозрение, Юлию Тимошенко могут лишить свободы на срок от 5 до 10 лет, с конфискацией имущества или без нее.