Суд поедет на место обнаружения доказательств по делу об убийстве Шеремета
2 сентября 2021 , 17:02Читати новину українською
Источник:Укринформ
Рассмотрение дела об убийстве Павла Шеремета продолжится 21 сентября. В этот день Шевченковский районный суд планирует выездное заседание.
Судья Оксана Голуб заявила, что заседание начнется в 11:00. Сбор объявили возле Шевченковского райсуда города.
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Собираемся здесь, в суде, в 11:00 и будем организовывать прибытие к месту нахождения вещественных доказательств,
– отметила Голуб.
Суд по делу Шеремета находится на этапе исследования вещественных доказательств от прокуратуры. В то же время некоторые из них являются слишком габаритными для транспортировки. В частности, речь идет о кузове автомобиля.
Заседание 2 сентября
- Во время заседания 2 сентября суд исследовал вещественные доказательства, которые изъяли у Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко.
- А также 2 книги, которые изъяли у Яны Дугарь: "Войсковая разведка" и "Разведывательно-поисковые действия".
Дело Шеремета: главное
- Журналиста Павла Шеремета убили в 2016 году.
- В 2019 году в МВД назвали подозреваемых: Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь. Их сразу задержали.
- Дугарь и Кузьменко длительное время находились в СИЗО. Антоненко провел там около 1,5 года.
- В то же время украинцы имеют очень много вопросов к делу Шеремета. В частности, бывшему главе МВД Арсену Авакову вменяли отсутствие веских доказательств причастности Дугарь, Антоненко и Кузьменко к преступлению.