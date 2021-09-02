Суд поедет на место обнаружения доказательств по делу об убийстве Шеремета

Рассмотрение дела об убийстве Павла Шеремета продолжится 21 сентября. В этот день Шевченковский районный суд планирует выездное заседание.

Судья Оксана Голуб заявила, что заседание начнется в 11:00. Сбор объявили возле Шевченковского райсуда города.

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Собираемся здесь, в суде, в 11:00 и будем организовывать прибытие к месту нахождения вещественных доказательств,

– отметила Голуб.

Суд по делу Шеремета находится на этапе исследования вещественных доказательств от прокуратуры. В то же время некоторые из них являются слишком габаритными для транспортировки. В частности, речь идет о кузове автомобиля.

Заседание 2 сентября

Во время заседания 2 сентября суд исследовал вещественные доказательства, которые изъяли у Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко.

А также 2 книги, которые изъяли у Яны Дугарь: "Войсковая разведка" и "Разведывательно-поисковые действия".

Дело Шеремета: главное