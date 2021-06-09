В пользу издательства Vivat: суд постановил взыскать с Медведчука почти 300 тысяч гривен

Виктор Медведчук должен выплатить почти 300 тысяч гривен в пользу издательства Vivat. Пророссийский политик пытался через суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", однако проиграл.

Киевский апелляционный суд получил заявление от издательства Vivat 15 апреля. В нем говорилось о взыскании с Медведчука свыше 270 тысяч гривен (расходы на профессиональную правовую помощь) и более 56 тысяч гривен (расходы, связанные с явкой представителей в суд).

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Кроме того, издательство Vivat требовало компенсировать расходы на уплату судебного сбора и подачу апелляционной жалобы.

Медведчук просил у суда отказать издательству в удовлетворении требований.

В то же время, суд частично удовлетворил иск Vivat. В решении говорится, что расходы "являются соразмерными со сложностью дела". Суд постановит взыскать с Медведчука 295,7 тыс. грн расходов на правовую помощь и 2,3 тысячи гривен судебного сбора в пользу издательства Vivat.

Пророссийский политик должен оплатить 295,7 тысячи грн расходов на правовую помощь и 2,3 тысячи гривен судебного сбора в пользу издательства Vivat.

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