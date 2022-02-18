Суд Праги разрешил выдать Украине россиянина, который был участником оккупации Крыма

Суд в Праге принял решение передать украинскому правосудию россиянина Александра Франчетти. Он активно участвовал в оккупации Крыма.

Решение об экстрадиции Франчетти суд принял 18 февраля. Однако сторона защиты заявила, что будет оспаривать это в Верховном суде.

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По словам посла Украины в Чехии Евгения Перебийноса, последнее слово по этому делу будет у министра юстиции.

И хотя сегодняшнее решение чешского суда еще не является окончательной точкой, это важный первый шаг на пути к привлечению этого лица к ответственности за свои преступления,

– отметил Перебийнис.

Детали о задержании в Чехии россиянина

В сентябре 2021 года в аэропорту Праги по запросу украинских правоохранителей задержали гражданина России Александра Франчетти. Кстати, в Москве задержание участника оккупации Крыма назвали "похищением".

14 сентября суд взял россиянина под стражу. В январе 2022 года прокуратура Чехии направила в суд ходатайство об экстрадиции Франчетти в Украину.

Коротко об Александре Франчетти

Родом мужчина из российского Воронежа. Долгое время он проживал в Чехии. После Революции Достоинства Франчетти в Крыму организовал разведывательный отряд "Северный ветер". Кстати, на полуостров он отправился, чтобы якобы "защищать свою девушку".

Причастность Франчетти к оккупации украинского полуострова подтверждена медалью "За возвращение Крыма". Мужчина публиковал с ней немало фотографий на своих страницах в разных социальных сетях.

Больше о задержании Франчетти смотрите в нашем сюжете: видео

Полный текст публикации Евгения Перебийноса в фейсбуке:

Важное решение чешского правосудия!

Пражский городской суд только что принял решение о возможности выдачи Украине гражданина России Александра Франчетти, задержанного в прошлом году чешскими правоохранительными органами в аэропорту Праги по запросу украинских правоохранителей. В Украине Франчетти подозревается в участии в незаконных действиях, приведших к оккупации Крыма Россией. Сторона защиты заявила, что решение будет оспариваться в Верховном суде. Кроме того, последнее слово в этом деле будет у министра юстиции Чехии.

И хотя сегодняшнее решение чешского суда еще не является окончательной точкой, это важный первый шаг на пути к привлечению этого лица к ответственности за свои преступления.