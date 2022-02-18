Рішення про екстрадицію Франчетті суд схвалив 18 лютого. Однак сторона захисту заявила, що оскаржуватиме це у Верховному суді.

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За словами посла України у Чехії Євгена Перебийноса, останнє слово у цій справі матиме міністр юстиції.

І хоча сьогоднішнє рішення чеського суду ще не є остаточною крапкою, проте це важливий перший крок на шляху до притягнення цієї особи до відповідальності за свої злочини,

– зазначив Перебийніс.

Деталі про затримання у Чехії росіянина

У вересні 2021 року в аеропорту Праги за запитом українських правоохоронців затримали громадянина Росії Олександра Франчетті. До речі, у Москві затримання учасника окупації Криму назвали "викраденням".

14 вересня суд взяв росіянина під варту. У січні 2022 року прокуратура Чехії скерувала до суду клопотання про екстрадицію Франчетті в Україну.

Коротко про Олександра Франчетті

Родом чоловік з російського Воронежа. Тривалий час він проживав у Чехії. Після Революції Гідності Франчетті у Криму організував розвідувальний загін "Північний вітер". До речі, на півострів він вирушив, щоб нібито "захищати свою дівчину".

Причетність Франчетті до окупації українського півострова підтверджена медаллю "За повернення Криму". Чоловік публікував з нею чимало фотографій на своїх сторінках у різних соціальних мережах.

Більше про затримання Франчетті дивіться у нашому сюжеті: відео

Повний текст публікації Євгена Перебийноса у фейсбуці:

Важливе рішення чеського правосуддя!

Празький міський суд щойно прийняв рішення про можливість видачі Україні громадянина Росії Олександра Франчетті, затриманого минулого року чеськими правоохоронними органами в аеропорту Праги за запитом українських правоохоронців. В Україні Франчетті підозрюється в участі у незаконних діях, що призвели до окупації Криму Росією. Сторона захисту заявила, що рішення оскаржуватиме у Верховному суді. Крім того, останнє слово у цій справі матиме міністр юстиції Чехії.

І хоча сьогоднішнє рішення чеського суду ще не є остаточною крапкою, проте це важливий перший крок на шляху до притягнення цієї особи до відповідальності за свої злочини.