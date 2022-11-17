Суд признал Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в сбитии "Боинга" MH17

Международный суд в Нидерландах 17 ноября признал российского террориста Игоря Гиркина причастным к сбитию самолета МН17. Также суд признал причастными к уничтожению малазийского боинга еще двух террористов.

Об этом заявил судья Хендрик Стейнхаус во время оглашения решения суда, которое проходит в судебном комплексе Схипхола. Суд признал Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко причастными к катастрофе MH17.

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Суд оправдал Пулатова

Гиркин, Дубинский и Харченко были признаны виновными в убийстве 298 раз – каждого пассажира и члена экипажа МН17. Все трое виновны по обоим обвинениям — убийствам и действиям, которые привели к падению самолета.

Прокуратура Нидерландов потребовала пожизненное заключение для всех обвиняемых.

Отметим, что Леонид Харченко – гражданин Украины. Двое других причастных к сбитию боинга – граждане России.

В то же время россиянин Олег Пулатов объявлен невиновным в этом деле. Суд отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. По мнению суда, нет доказательств, что еще и Пулатов лично причастен к преступлениям, инкриминируемым обвинениям. Суд считает, что его нужно оправдать.

Ракету "Бук" выпустили намеренно

Судья заявил, что ЗРК "Бук", с которого был сбит самолет, отправили на линию фронта, где он был использован бойцами так называемой "ДНР". Это и повлекло за собой катастрофу.

После того, как самолет был сбит, "Бук" вывезли в Россию, чтобы таким образом предотвратить международный скандал.

Кто конкретно дал команду о запуске ракеты – неясно. Суд установил, что Олег Пулатов занимался исполнением обязанностей по организации "коридора", которым "Бук" вывезли.

Гиркин давал указания и вел переговоры с так называемым "ЛНР" и ответственными лицами в Москве. Харченко также играл активную роль.

Сбитие боинга на Донбассе: коротко

Малазийский самолет "Боинг-777" выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Россияне сбили его над Донбассом 17 июля 2014 года.

В результате авиакатастрофы погибли все люди на борту – 298 человек. Большинство из них – граждане Нидерландов.

Прокуратура Нидерландов открыла материалы по делу MH17. В свободном доступе оказались видеокадры, а также разговоры и фото с доказательствами, представленными в суде в Гааге.

10 июня 2022 года в Нидерландах завершилось последнее судебное заседание по делу об уничтожении MH17.

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