Суд продлил арест Семену Семенченко: назвали его время пребывания в СИЗО

Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения Семену Семенченко. Его оставили под стражей на 2 месяца.

Суд в полном объеме удовлетворил ходатайство прокурора. Соответствующее решение приняли 8 сентября.

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Суд продлил арест Семену Семенченко

Продлить срок содержания под стражей Семенченко в пределах срока досудебного расследования...

– сказал судья.

Кстати, 3 сентября Киевский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты и оставил без изменений постановление следственного судьи Соломенского районного суда. Так, Семенченко оставили под стражей до 11 сентября включительно. День перед тем Семенченко стало плохо и во время судебного заседания делали перерыв, чтобы медики скорой оказали подозреваемому помощь.

Коротко о деле Семена Семенченко