Суд продлил арест Семену Семенченко: назвали его время пребывания в СИЗО
Источник:фейсбук Семена Семенченко
Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения Семену Семенченко. Его оставили под стражей на 2 месяца.
Суд в полном объеме удовлетворил ходатайство прокурора. Соответствующее решение приняли 8 сентября.
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Суд продлил арест Семену Семенченко
Продлить срок содержания под стражей Семенченко в пределах срока досудебного расследования...
– сказал судья.
Кстати, 3 сентября Киевский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты и оставил без изменений постановление следственного судьи Соломенского районного суда. Так, Семенченко оставили под стражей до 11 сентября включительно. День перед тем Семенченко стало плохо и во время судебного заседания делали перерыв, чтобы медики скорой оказали подозреваемому помощь.
Коротко о деле Семена Семенченко
- Семена Семенченко подозревают в создании незаконного вооруженного формирования в Украине. СБУ в марте 2021 года заявила, что прекратила деятельность "частной военной компании", учредителями которой были Семенченко и Евгений Шевченко.
- Фигурантам сообщили о подозрении в организации незаконной схемы ввоза военных запчастей из России. Но они не признают своей вины.
- 26 марта Семенченко взяли под стражу и из-за проблем со здоровьем отправили в больницу, а затем – снова в СИЗО.
- В июле ему объявили новое подозрение по делу о ЧВК – по хранению огнестрельного оружия или боевых припасов по сговору группы лиц.
- 14 июля суд отпустил Семенченко под круглосуточный домашний арест. Однако 26 июля – снова отправил в СИЗО.
- 20 августа Апелляционный суд перенес рассмотрение дела Семенченко на 3 сентября. Все потому, что Соломенский районный суд Киева не успел за месяц передать документы по делу. Правда, Семенченко с причиной не согласился, поэтому он объявил бессрочную голодовку в знак протеста.