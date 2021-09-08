Суд продлил арест Семену Семенченко: назвали его время пребывания в СИЗО

8 сентября 2021 , 19:00
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Источник:

фейсбук Семена Семенченко

Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения Семену Семенченко. Его оставили под стражей на 2 месяца.

Суд в полном объеме удовлетворил ходатайство прокурора. Соответствующее решение приняли 8 сентября.

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Суд продлил арест Семену Семенченко

Продлить срок содержания под стражей Семенченко в пределах срока досудебного расследования...
– сказал судья.

Кстати, 3 сентября Киевский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты и оставил без изменений постановление следственного судьи Соломенского районного суда. Так, Семенченко оставили под стражей до 11 сентября включительно. День перед тем Семенченко стало плохо и во время судебного заседания делали перерыв, чтобы медики скорой оказали подозреваемому помощь.

Коротко о деле Семена Семенченко

  • Семена Семенченко подозревают в создании незаконного вооруженного формирования в Украине. СБУ в марте 2021 года заявила, что прекратила деятельность "частной военной компании", учредителями которой были Семенченко и Евгений Шевченко.
  • Фигурантам сообщили о подозрении в организации незаконной схемы ввоза военных запчастей из России. Но они не признают своей вины.
  • 26 марта Семенченко взяли под стражу и из-за проблем со здоровьем отправили в больницу, а затем – снова в СИЗО.
  • В июле ему объявили новое подозрение по делу о ЧВК – по хранению огнестрельного оружия или боевых припасов по сговору группы лиц.
  • 14 июля суд отпустил Семенченко под круглосуточный домашний арест. Однако 26 июля – снова отправил в СИЗО.
  • 20 августа Апелляционный суд перенес рассмотрение дела Семенченко на 3 сентября. Все потому, что Соломенский районный суд Киева не успел за месяц передать документы по делу. Правда, Семенченко с причиной не согласился, поэтому он объявил бессрочную голодовку в знак протеста.
Автор: Діана Квасневська