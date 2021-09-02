Суд продлил домашний арест Медведчуку еще на 2 месяца

Печерский районный суд Киева 2 сентября продлил меру пресечения Виктору Медведчуку. Пророссийский политик останется под круглосуточным домашним арестом еще на 60 суток.

Нардепа от ОПЗЖ подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.

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Медведчуку продлили меру пресечения

Печерский районный суд Киева во время заседания 2 сентября продлил меру пресечения Виктору Медведчуку.

Пророссийский политик будет оставаться под круглосуточным арестом до 31 октября.

Дело Медведчука и Козака: коротко

В начале мая Ирина Венедиктова подписала подозрения Медведчуку и его соратнику Козаку в госизмене и покушении на разграбление нацресурсов во временно оккупированном Крыму по трем эпизодам:

Первый связан с месторождением "Глубокая" в Черном море. По словам генпрокурора, они в 2015 году фактически передали российским оккупантам всю материальную и документальную базу этого месторождения.

Второй по передаче вражеским спецслужбам государственной тайны в 2020 году – Медведчук через Козака слил россиянам информацию о расположении скрытого военного подразделения Вооруженных сил Украины.

Также Медведчука подозревают в причастности к антиукраинскому проекту "Луч". По версии следствия, он должен был создать организацию, которая должна была заниматься украинцами, собирающимися ехать в Россию на работу или учебу.

Материалы дела уже открыли нардепу и его адвокатам.

В отношении его соратника Козака основное следствие также провели.