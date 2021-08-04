Также известно, что Чаусу будут избирать меру пресечения во время закрытого заседания. В таком режиме его продолжат после перерыва.

К теме Суд по избранию меры пресечения Чаусу объявил перерыв: защита просит об отводе судьи

Суд продолжил рассмотрение дела экс-судьи Николая Чауса

Суд объявил о перерыве в заседании. Адвокат Николая Чауса ходатайствовал о замене судьи. Суд отклонил ходатайство защиты Чауса. Об этом рассказала пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

Суд отказал в отводе судьи. Судья, который вел это дело сначала, не получил решение. Судья остается тот же – Владимир Воронько,

– заявила Чемерис в эфире одного из украинских телеканалов.

Впоследствии она добавила: "Рассмотрение дела начнется сегодня. Будет ли рассмотрение завершено сегодня, я не знаю".

Телеграм-канал "NABU Daily by Олег Новиков" сообщил, что Николаю Чаусу будут избирать меру пресечения во время закрытого заседания.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Владимир Воронько удовлетворил ходатайство адвоката бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса о проведении закрытого заседания,

– говорится в сообщении.

Также пока неизвестно, почему заявление об отводе судьи не удовлетворили.

Дело экс-судьи Николая Чауса: коротко