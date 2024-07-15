Секретные документы – все: в США суд закрыл дело против Трампа, однако ему этого мало

Днем, 15 июля, окружная судья штата Флорида Эйлин Кэннон решила закрыть федеральное дело против Дональда Трампа. Однако кандидат в президенты Соединенных Штатов потребовал большего.

Дело касалось ненадлежащего хранения секретных документов, что было одним из четырех уголовных производств против него. Впрочем, реагируя на такое решение, он призвал аналогично закрыть другие дела, начатые против него.

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Суд в США закрыл дело против Трампа

Судья, которую когда-то Трамп назначил собственноручно на эту должность, решила закрыть дело против него, сославшись на якобы незаконное назначение спецпрокурора Министерства юстиции США Джека Смита. Именно он является прокурором по этому делу.

Отмечается, что адвокаты Трампа ранее изложили позицию о незаконном назначении прокурора. По их словам, офис спецпрокурора якобы нарушает конституцию Соединенных Штатов, ведь в первую очередь его должен был утвердить Конгресс.

Скорее всего решение Кэннон обжалуют, поскольку во время других подобных дел суды неоднократно подтверждали право Министерства юстиции США назначать специальных прокуроров для ведения политически деликатных расследований.

В то же время Трампу подобного закрытия дела, как оказалось, мало. На своей странице в Truth Social он выразил свое недовольство, начав с упоминания о покушении, произошедшем на его предвыборном мероприятии вечером, 13 июля.

В то время как я работаю для объединения нашего государства после ужасных событий в субботу, это снятие незаконного обвинения во Флориде должно быть лишь первым шагом, за которым быстро произойдет закрытие всех дел об охоте на ведьм,

– заявил Трамп.

Кандидат в президенты США в очередной раз повторил, что все дела, начатые против него, это не более чем "политические атаки", которые, по его словам, координировало Министерство юстиции демократов. Как говорит Трамп, заговор с целью вмешательства в выборы против него.

Поэтому он призвал объединиться, чтобы "положить конец использованию системы правосудия как оружие" и вернуть Соединенным Штатам их "величие". Напомним, еще в июне сообщалось, что суды приостановили дела против Трампа за вмешательство в президентские выборы в штате Джорджия и ненадлежащее хранение секретных документов.