Суд разрешил арест и заочное расследование в отношении главного охранника Януковича
Источник:Офіс генпрокурора
Киевский суд избрал бывшему главному охраннику Виктора Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, было разрешено осуществление досудебного расследования в отношении его.
Меру пресечения бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины – начальнику Службы безопасности президента Украины с участием прокуроров Офиса генпрокурора избрал Печерский районный суд Киева.
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Суд разрешил арест главного охранника Януковича
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей и предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении его,
– информирует ведомство.
Такое судебное решение дает стороне обвинения право начать в отношении главного охранника Януковича процедуру экстрадиции и провести досудебное расследование при отсутствии подозреваемого.
Напомним, экс-начальника Службы безопасности президента подозревают в организации незаконной переправки людей через государственную границу Украины и в дезертирстве.Обратите внимание! Правоохранители не называют имени охранника Януковича, однако говорится о Константине Кобзаре. Он официально охранял беглого президента с 2011 года. В 2018 году Кобзарь участвовал в судебном заседании по делу Майдана через видеосвязь из оккупированного Крыма.
Дело охранника Януковича: что известно
- По информации следствия, в феврале 2014 года подозреваемый в должности военнослужащего высшего офицерского состава с целью укрытия Виктора Януковича на территории России незаконно пересек государственную границу Украины вместе с ним.
- Он действовал в интересах экс-президента и для обеспечения его личной безопасности выбыл на территорию государства-агрессора. Подозреваемый до сих пор не вернулся в Украину.
- В ноябре 2021 года главному охраннику Януковича заочно сообщили о подозрении.