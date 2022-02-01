Суд разрешил арест и заочное расследование в отношении главного охранника Януковича

Киевский суд избрал бывшему главному охраннику Виктора Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, было разрешено осуществление досудебного расследования в отношении его.

Меру пресечения бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины – начальнику Службы безопасности президента Украины с участием прокуроров Офиса генпрокурора избрал Печерский районный суд Киева.

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Суд разрешил арест главного охранника Януковича

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей и предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении его,

– информирует ведомство.

Такое судебное решение дает стороне обвинения право начать в отношении главного охранника Януковича процедуру экстрадиции и провести досудебное расследование при отсутствии подозреваемого.

Напомним, экс-начальника Службы безопасности президента подозревают в организации незаконной переправки людей через государственную границу Украины и в дезертирстве.

Дело охранника Януковича: что известно

По информации следствия, в феврале 2014 года подозреваемый в должности военнослужащего высшего офицерского состава с целью укрытия Виктора Януковича на территории России незаконно пересек государственную границу Украины вместе с ним.

Он действовал в интересах экс-президента и для обеспечения его личной безопасности выбыл на территорию государства-агрессора. Подозреваемый до сих пор не вернулся в Украину.

В ноябре 2021 года главному охраннику Януковича заочно сообщили о подозрении.

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Правоохранители не называют имени охранника Януковича, однако говорится о Константине Кобзаре. Он официально охранял беглого президента с 2011 года. В 2018 году Кобзарь участвовал в судебном заседании по делу Майдана через видеосвязь из оккупированного Крыма.