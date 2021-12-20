Суд разрешил спецрасследование против беглого олигарха Курченко

Одесские судьи приняли важное решение по делу Сергея Курченко. Против сбежавшего из Украины олигарха разрешили начать специальное досудебное расследование.

Об этом сообщила в своем фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова. Она уточнила, что олигарха обвиняют в выводе из экономики Украины более 2,6 миллиарда гривен.

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Почему это решение – такое важное

Ходатайство прокуроров по специальному расследованию 20 декабря удовлетворил Киевский районный суд Одессы. Венедиктова подчеркнула, что это событие является очень важным для всех прокуроров и для нее особенно. По словам генпрокурора, сейчас олигарх находится в России. Именно поэтому шансы увидеть его на скамье подсудимых в Украине являются мизерными. По крайней мере, в ближайшем будущем, убеждена она. Впрочем, теперь обвинение сможет провести досудебное расследование даже в отсутствие Курченко.

В чем подозревают Курченко

Это означает, чтои получить справедливый приговор с конфискацией принадлежащего подозреваемому имущества.

По информации следователей, подозреваемый олигарх создал преступную организацию, из-за которой украинская экономика понесла убытки более чем на 2,6 миллиарда гривен. Для этого он в течение 2012 – 2014 годов организовал фиктивный транзит нефтепродуктов через территорию Украины, а также их ввоз – якобы с целью переработки и реэкспорта.

Однако, на самом деле нефтепродукты реализовывались на внутреннем рынке Украины без уплаты таможенных платежей и налогов,

– пояснила Венедиктова.

И добавила, что именно для этого в 8 областях Украины фигуранты схемы арендовали таможенные склады. Там как раз и выгружали нефтепродукты. При этом, их вывоз за пределы таможенной территории оформлялся поддельными документами.

Кто был вовлечен в схему:

работники таможенной службы;

должностные лица Одесского нефтеперерабатывающего завода;

должностные лица ООО "Лагуна-Рени".

Чиновница подчеркнула, что подозреваемому не удалось бы достичь "результата", если бы этому не способствовала вся система государственной власти времен Януковича. Она уточнила, что имеет в виду силовиков, судей, таможенников и налоговиков. "Следствие и прокуроры считают, что все эти денежные потоки, методы их образования и ресурс, потраченный на организацию всех этих процессов – преступление. И мы уверены, что сможем доказать свою правду в суде", – заверила Венедиктова.

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