Украинский суд разрешил задержать приспешника крымских оккупантов Сергея Аксенова. Его обвиняют, в частности, в сепаратизме и терроризме.

Соответствующее решение 25 ноября принял Киевский апелляционный суд. Там рассмотрели жалобу прокурора на октябрьское решение Шевченковского райсуда Киева.

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В октябре Шевченковский райсуд не разрешил задержать Аксенова, чтобы тот принял участие в заседании суда по избранию ему меры пресечения. Апелляционный суд это решение отменил.

Что инкриминируют Аксенову:

действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват власти в государстве;

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

захват государственных или общественных зданий;

блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия;

создание, руководство преступным сообществом или организацией и участие в нем.

Что известно об Аксенове

Накануне Аксенов пригласил пророссийского президента Болгарии в Крым. Ранее Румен Радев нагло заявил, что полуостров является "русским".

Родился в 1972 году в городе Бельцы, в Молдове. Получил образование в Симферопольском высшем военно-политическом строительном училище. После этого работал заместителем директора в нескольких местных компаниях. В 2003 году получил российское гражданство.

Впоследствии присоединился к ОО "Русская община Крыма" и "Гражданский актив Крыма", занимал там руководящие должности. После того, как Янукович сбежал из Киева, его незаконно провозгласили "премьер-министром Крыма". Это произошло в захваченном вооруженными людьми здании, над которым на тот момент уже подняли российский флаг.