Суд разрешил задержать Аксенова – главаря российских оккупантов из Крыма
Источник:Киевский апелляционный суд
Украинский суд разрешил задержать приспешника крымских оккупантов Сергея Аксенова. Его обвиняют, в частности, в сепаратизме и терроризме.
Соответствующее решение 25 ноября принял Киевский апелляционный суд. Там рассмотрели жалобу прокурора на октябрьское решение Шевченковского райсуда Киева.
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В октябре Шевченковский райсуд не разрешил задержать Аксенова, чтобы тот принял участие в заседании суда по избранию ему меры пресечения. Апелляционный суд это решение отменил.
Что инкриминируют Аксенову:
- действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват власти в государстве;
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- захват государственных или общественных зданий;
- блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия;
- создание, руководство преступным сообществом или организацией и участие в нем.
Что известно об Аксенове
Родился в 1972 году в городе Бельцы, в Молдове. Получил образование в Симферопольском высшем военно-политическом строительном училище. После этого работал заместителем директора в нескольких местных компаниях. В 2003 году получил российское гражданство.
Впоследствии присоединился к ОО "Русская община Крыма" и "Гражданский актив Крыма", занимал там руководящие должности. После того, как Янукович сбежал из Киева, его незаконно провозгласили "премьер-министром Крыма". Это произошло в захваченном вооруженными людьми здании, над которым на тот момент уже подняли российский флаг.