Киевский апелляционный суд отменил арест коллекции из 43 картин пятого президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Законность ареста не была доказана.

Решение обжалованию не подлежит. Об этом говорится в постановлении Апелляционного суда от 27 июля.

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Как в суде объяснили свое решение

Суд, в частности, отметил отсутствие определения следственного судьи о предоставлении разрешения на проведение обыска.

Суд также обратил внимание на то, что в материалах дела нет данных об обращении стороны обвинения о легализации проведения такого обыска непосредственно после его проведения.

Коллегия судей считает, что законность ареста имущества не была доказана, однако следственный судья Печерского суда не обратил на это внимания и принял решение об аресте имущества. Таким образом, решение подлежит отмене.

Что известно об аресте картин Порошенко