Суд снял арест с коллекции картин Порошенко: что известно
Киевский апелляционный суд отменил арест коллекции из 43 картин пятого президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Законность ареста не была доказана.
Решение обжалованию не подлежит. Об этом говорится в постановлении Апелляционного суда от 27 июля.
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Как в суде объяснили свое решение
- Суд, в частности, отметил отсутствие определения следственного судьи о предоставлении разрешения на проведение обыска.
- Суд также обратил внимание на то, что в материалах дела нет данных об обращении стороны обвинения о легализации проведения такого обыска непосредственно после его проведения.
- Коллегия судей считает, что законность ареста имущества не была доказана, однако следственный судья Печерского суда не обратил на это внимания и принял решение об аресте имущества. Таким образом, решение подлежит отмене.
Что известно об аресте картин Порошенко
- 26 мая Петр Порошенко вместе с женой открывал выставку картин из семейной коллекции в Музее Гончара. В тот же день спецназовцы ГБР ворвались в помещение музея, взломав дверь.
- При этом в ГБР уверяли, что не применяли "какие-либо меры физического воздействия" возле музея.
- Дело касается вывоза контрабандой из Украины 43 картин всемирно известных художников. Их контрабандой вывезли за границу.
- Журналист и бывший депутат Сергей Лещенко утверждал, что Порошенко действовал под прикрытием флага оффшорной зоны – Сейшельских островов.
- Стоит отметить, что сами картины сейчас выставлены за решеткой в музее.