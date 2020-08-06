Київський апеляційний суд скасував арешт колекції зі 43 картин п'ятого президента та лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка. Законність арешту не була доведена.

Рішення оскарженню не підлягає. Про це мовиться в ухвалі Апеляційного суду від 27 липня.

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Як у суді пояснили своє рішення

Суд, зокрема, наголосив на відсутності ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

Суд також звернув увагу на те, що в матеріалах справи немає даних про звернення сторони обвинувачення про легалізацію проведення такого обшуку безпосередньо після його проведення.

Колегія суддів вважає, що законність арешту майна не була доведена, однак слідчий суддя Печерського суду не звернув на це уваги та ухвалив рішення про арешт майна. Таким чином, рішення підлягає скасуванню.

Що відомо про арешт картин Порошенка