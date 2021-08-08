Суд снова взял под стражу одного из подозреваемых в похищении Луценко и Вербицкого
Источник:фейсбук Татьяны Безрук
Печерский суд Киева взял под стражу Сергея Мысливого по подозрению в организации похищения и пыток Юрия Вербицкого и Игоря Луценко. Накануне его вместе с Иваном Новотным выпустили из СИЗО.
Накануне Белоцерковский суд не смог продлить меру пресечения Сергею Мысливому и Ивану Новотному. Поэтому они вышли из Лукьяновского СИЗО в ночь на 8 августа.
Обратите внимание Дело похищения и пыток активистов Луценко и Вербицкого: обвиняемые вышли на свободу
За что арестовали Мысливого теперь
Сергею Мысливому недолго удалось побыть на свободе, потому что ему вручили новое подозрение. Теперь по делу пыток активистов Майдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко он фигурирует не как исполнитель преступления, а как организатор.
Заседание Печерского суда для избрания меры пресечения начали ночью 8 августа, однако позже его перенесли на 10 утра. Согласно решению суда Сергея охотник повторно взяли под стражу.
В комментариях к своему сообщению, журналистка Татьяна Безрук сообщила, что рассмотрение дела происходило не по одной, а нескольким статьям.
Что грозит Сергею Мысливому
По статье о создании преступной организации Мысливому грозит заключение сроком от 5 до 12 лет.
Похищение и пытки активистов Майдана: главное
- В ночь на 21 января 2014 года банда "титушок" похитила из больницы участников Революции Достоинства Юрия Вербицкого и Игоря Луценко.
- Юрия Вербицкого в конце января 2014 года нашли мертвым в лесу под Киевом со следами пыток. Игорю Луценко удалось выжить, но он попал в больницу с многочисленными травмами.
- Впоследствии Луценко вместе с братом замученного Вербицкого обратились в ЕСПЧ, который признал, что государство Украина нарушило права Юрия Вербицкого.