Дело взяточника Князева: суд изменил меру пресечения

Суд изменил меру пресечения экс-председателю Верховного суда Всеволоду Князеву. Размер залога уменьшили на 32 миллиона гривен.

Князева задержали 15 апреля во время получения взятки в размере почти 3 миллионов долларов. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения участники группировки во главе с бывшим главой Верховного Суда договаривались с судьями о принятии решений в интересах их "клиентов".

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Суд рассмотрел апелляцию Князева

Адвокаты Князева подали апелляцию в суд с просьбой изменить меру пресечения на домашний арест. Сторона защиты аргументировала это тем, что якобы бывшего судью не следует содержать под стражей. Кроме того, адвокаты подчеркивали, что сумма залога "чрезмерна и несогласованна с имущественным положением".

Суд рассмотрел апелляцию и изменил меру пресечения бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву. Согласно новому решению, размер залога уменьшили до 75 миллионов гривен вместо 107, как принял суд ранее. Однако часть касательно домашнего ареста отвергли – Князев останется под стражей до 14 июля.

Князев заявил о "невиновности"

Во время заседания Высшего совета правосудия Князев начал оправдываться, что якобы не брал "взятки" и заявил о "невиновности". Экс-председатель Верховного Суда нашел "интересное объяснение" – в его кабинет мог зайти любой, ведь помещение не является режимным объектом. Князев заявил, что на его рабочее место могли приходить разные лица и просто "оставлять деньги на хранение".

Ко мне на хранение приносили деньги разные лица, даже судьи Верховного Суда. У меня в кабинете они просто хранились,

– пытался оправдаться Князев.

Сообщника Князева также взяли под стражу

Адвоката Олега Горецкого, который является сообщником Князева в коррупционной схеме, также был заключен под стражу. Он будет оставаться в СИЗО до 13 июля.

Сначала суд не хотел определять размер залога, однако со временем сторона защиты уговорила судей. В настоящее время Горецкий может выйти из СИЗО, внеся залог в размере 80 миллионов гривен.