Дипломатический проигрыш Китая: приедет ли Си Цзиньпин в Москву после ордера на арест Путина

Си Цзиньпин должен приехать с визитом 20 – 22 марта в Москву. Однако после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, подозреваемого в совершении военного преступления, появление главы Китая рядом с кремлевским диктатором вызывает множество вопросов.

Политолог Тарас Загородний считает, что китайская политика находится на перепутье. Об этом он рассказал 24 Каналу. По его словам, Китай хочет показать миру, что является вторым центром влияния, и он активизировался на внешних направлениях, особенно после того, как Си Цзиньпина официально была переизбрана на третий срок.

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Плохо работает разведка

Политолог отметил, что после этого Си начал напоминать Путина именно тем, что может совершить ошибку.

После того, как главе Кремля было объявлено подозрение, причем не за военные преступления, а за преступление против детей, это означает, что китайская дипломатия не просчитала такой ход,

– подчеркнул он.

По его мнению, это еще раз развеивает миф о "великой мудрости" Китая, или о том, что у них плохо работает разведка, ведь они не смогли предсказать такую возможность.

Что бы там ни задумывал Китай, теперь визит Си Цзиньпина в Россию и его появление рядом с человеком, обвиняемым в преступлениях против детей, выглядит чересчур,

– считает Загородний.

По словам политолога, глава КНР оказывается в очень неудобной ситуации: оказывается, что авторитет Китая заключается в том, что он поддерживает преступника, совершившего преступления против детей? И может ли тогда Китай быть нравственным центром влияния? И какие ценности он несет?

Промах Китая

Загородний подчеркнул, что Си Цзиньпин с одной стороны не может отказаться от этого визита (хотя нельзя исключать, что он не приедет в Москву), а с другой поставлен в "вилку": и приехать плохо, и не приехать – тоже плохо.

Если глава Китая не приедет в Россию, то покажет, что Пекин испугался Соединенных Штатов, поэтому наверняка Си приедет. Но это уже дипломатический проигрыш Пекина,

– отметил политолог.

Собеседник, предположил, если теоретически Си договаривался с Путиным, что он поддержит Москву, но это не значит, что договоренность будет реализована.

Кроме того, этим шагом коллективный Запад демонстрирует, что с Путиным никаких переговоров не может быть. И мечты некоторых западных политиков, что могут быть какие-то переговоры и перемирие на условиях России, уже не реализуются,

– подчеркнул он.

По его мнению, Пекин оказывается в ситуации, когда ставит на лидера, который точно скоро уйдет – не факт, что Путин досидит свой президентский срок до конца, как он планировал, и это является промахом Китая.

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Китайцы перестарались

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин может провести переговоры с Владимиром Зеленским. Но пока в Офисе Президента Украины отмечают, что пока рано об этом говорить. Ведь есть некоторое нежелание Китая идти на контакт.

Глава Китая настолько поверил Путину, что у него появилась дихотомия в его понимании мира. С одной стороны, Китай хочет быть сверхдержавой: пытаясь выступать миротворцем в вопросе войны в Украине, ему нужно разговаривать с двумя сторонами конфликта,

– отметил политолог.

По его словам, общаясь с агрессором, не осуждая его, Пекин при этом отказывается разговаривать с жертвой агрессии – Украиной, это подрывает доверие к Китаю как возможному партнеру.

У западных стран могут быть недостатки. Но у США, по крайней мере, есть четкий набор ценностей в рамках парадигмы, в которой они действуют. У них есть прогнозируемость и понятность, чего они хотят,

– считает собеседник.

Однако Китай, по его мнению, своими отношениями с Россией ставит себя в положение, когда все начинают понимать, что источником опасности становится он сам. Это создает больше причин для построения аналога НАТО уже в самой Азии, чтобы противостоять КНР.

"Китайцы перестарались и отошли от принципов, которым они долго следовали", - отметил Тарас Загородний.

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