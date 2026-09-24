Хорватия разрешила экстрадицию подозреваемого по делу "Северных потоков" украинца в Германию

Окружной суд хорватского города Пула принял решение об экстрадиции украинца Владимира Журавлева в Германию, где его подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Защита задержанного уже заявила о намерении обжаловать это решение в апелляционном порядке из-за его предвзятости и политического характера.

Как сообщает "Суспильное" со ссылкой на постановление суда, коллегия судей во главе с Эдвиной Суевич приняла решение о выдаче задержанного еще 18 сентября, однако письменно сообщила об этом лишь через пять дней.

Каковы подробности решения суда в отношении Журавлева?

Согласно тексту документа, после вступления решения в законную силу Министерство внутренних дел Хорватии передаст украинца немецким компетентным органам.

Украинский адвокат подозреваемого Николай Катеринчук считает судебное решение необоснованным. "Защита назвала решение предвзятым и политическим и готовит апелляционную жалобу", – отметил он в комментарии журналистам.

Германия инкриминирует саботаж и военное преступление

Германия направила хорватской стороне два отдельных запроса о выдаче украинца на основании европейских ордеров на арест с июня 2024 года и августа 2026 года. Немецкие правоохранители квалифицируют действия подозреваемого как антиконституционный саботаж, умышленный подрыв, а также как военное преступление, связанное с разрушением гражданских объектов и инфраструктуры. В случае доказательства вины в Германии ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В ходе судебных слушаний в Пуле хорватская прокуратура настаивала на удовлетворении обоих запросов Берлина. Вместе с тем Владимир Журавлев и его адвокаты Матия Милош и Любо Параскович Вискович категорически отвергли обвинения и требовали отказать в выдаче.

Защита обращала внимание на решение Окружного суда Варшавы от 17 октября 2025 года, который уже отказывал Германии в экстрадиции украиноведа.

Кроме того, адвокаты ссылались на международный принцип non bis in idem, запрещающий повторное преследование за одно и то же правонарушение, и подчеркивали, что дело о военном преступлении должен рассматривать Международный уголовный суд. Однако хорватские судьи отклонили эти аргументы, сославшись на независимость национального законодательства.

Предыстория задержания и взрывов на газопроводах

Напомним, ранее мы писали о деталях расследования диверсии на газопроводах, произошедшей 26 сентября 2022 года вблизи острова Борнхольм. Следователи в Германии убеждены, что взрывчатку на трубопроводы заложила группа украинских водолазов, среди которых, по их версии, был и Журавлев.

Осенью 2025 года украинец уже находился под стражей в Польше, однако варшавский суд освободил его, поставив под сомнение юрисдикцию Германии в отношении событий в международных водах.

В августе 2026 года Журавлева задержали в Хорватии, куда он прибыл из Польши в качестве консультанта для съемок художественного фильма о подрыве "Северных потоков".