Суд в Украине впервые признал брачные отношения между двумя мужчинами

Деснянский суд Киева признал наличие фактических брачных отношений между супругами мужчин. Речь идет о первом секретаре посольства Украины в Израиле Зоряна Кися и украинского общественного активиста Тимура Левчука.

Суд признал право Зоряна вывезти с собой в дипломатическую командировку за границу своего партнера, что является нормальной практикой в таких случаях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на общественную организацию "Инсайт".

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В Украине впервые в судебном порядке признали однополые отношения между мужчинами

Дипломата Зоряна Кися в июне 2024 года назначили первым секретарем украинского посольства в Израиле. Назначение предусматривало длительную командировку за границу.

Зорян хотел взять с собой своего мужа Тимура Левчука, но в Министерстве иностранных дел отклонили его просьбу. Ведомство сослалось на законодательство Украины, которое признает браком исключительно союз между мужчиной и женщиной.

Кись обратился в суд, чтобы тот признал фактические брачные отношения между ним и Левчуком, то есть проживание одной семьей без официального узаконивания.

Деснянский суд сначала не хотел открывать производство. Когда дело дошло до Верховного Суда, тогда тот обязал первую инстанцию рассмотреть иск.

Процесс начался 7 мая, а 10 июня суд принял решение об установлении факта совместного проживания одной семьей – фактических брачных отношений.

Вместе пара проживает с 2013 года. Более того, 2017 года Зорян и Тимур провели свадебную церемонию в Украине и заключили официальный брак в США в 2021 году.

В решении суд опирался на Конституцию, а также практику Европейского суда по правам человека, в частности по делу против Украины.

Это решение создает важный прецедент в деле правового признания однополых отношений в Украине. На фоне отсутствия законодательно закрепленных институтов (регистрируемых партнерств или однополых браков, – 24 Канал), судебное признание факта семейных отношений – это пока единственный инструмент защиты прав таких пар,

– отметили в "Инсайте".

Реакция супругов на решение суда

Решение суда несколько удивило супругов.

Откровенно говоря, мы не ожидали, что суд признает наличие фактических брачных отношений между нами", – рассказал "УП. Жизнь" Зорян Кись.

В решении суда даже были такие строки: "будучи связаны общим бытом, который основывается на общем бюджете, чувствах взаимоуважения и любви друг к другу".

Решение суда вступит в силу 10 июля. Кись считает, что представители консервативных кругов начнут давление на МИД.

Кись добавил, что ОО "Точка опоры", исполнительным директором которой является Тимур Левчук, подготовила законопроект №9103 о гражданских партнерствах. Его рекомендовал к принятию Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, но у власти нет политической воли его принимать.