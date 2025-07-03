Суд в Украине впервые признал брачные отношения между двумя мужчинами
- Деснянский суд Киева признал факт брачных отношений между Зоряном Кисем и Тимуром Левчуком, позволив Кисю взять своего партнера в дипломатическую командировку.
- Это решение создает прецедент для правового признания однополых отношений в Украине, на фоне отсутствия законодательно закрепленных институтов регистрируемых партнерств или однополых браков.
Деснянский суд Киева признал наличие фактических брачных отношений между супругами мужчин. Речь идет о первом секретаре посольства Украины в Израиле Зоряна Кися и украинского общественного активиста Тимура Левчука.
Суд признал право Зоряна вывезти с собой в дипломатическую командировку за границу своего партнера, что является нормальной практикой в таких случаях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на общественную организацию "Инсайт".
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В Украине впервые в судебном порядке признали однополые отношения между мужчинами
Дипломата Зоряна Кися в июне 2024 года назначили первым секретарем украинского посольства в Израиле. Назначение предусматривало длительную командировку за границу.
Зорян хотел взять с собой своего мужа Тимура Левчука, но в Министерстве иностранных дел отклонили его просьбу. Ведомство сослалось на законодательство Украины, которое признает браком исключительно союз между мужчиной и женщиной.
Кись обратился в суд, чтобы тот признал фактические брачные отношения между ним и Левчуком, то есть проживание одной семьей без официального узаконивания.
Деснянский суд сначала не хотел открывать производство. Когда дело дошло до Верховного Суда, тогда тот обязал первую инстанцию рассмотреть иск.
Процесс начался 7 мая, а 10 июня суд принял решение об установлении факта совместного проживания одной семьей – фактических брачных отношений.
Вместе пара проживает с 2013 года. Более того, 2017 года Зорян и Тимур провели свадебную церемонию в Украине и заключили официальный брак в США в 2021 году.
В решении суд опирался на Конституцию, а также практику Европейского суда по правам человека, в частности по делу против Украины.
Это решение создает важный прецедент в деле правового признания однополых отношений в Украине. На фоне отсутствия законодательно закрепленных институтов (регистрируемых партнерств или однополых браков, – 24 Канал), судебное признание факта семейных отношений – это пока единственный инструмент защиты прав таких пар,
– отметили в "Инсайте".
Реакция супругов на решение суда
Решение суда несколько удивило супругов.
Откровенно говоря, мы не ожидали, что суд признает наличие фактических брачных отношений между нами", – рассказал "УП. Жизнь" Зорян Кись.
В решении суда даже были такие строки: "будучи связаны общим бытом, который основывается на общем бюджете, чувствах взаимоуважения и любви друг к другу".
Решение суда вступит в силу 10 июля. Кись считает, что представители консервативных кругов начнут давление на МИД.
Кись добавил, что ОО "Точка опоры", исполнительным директором которой является Тимур Левчук, подготовила законопроект №9103 о гражданских партнерствах. Его рекомендовал к принятию Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, но у власти нет политической воли его принимать.