"Суд" в Крыму оставил медсестру и активистку Ирину Данилович под арестом

Так называемый "апелляционный суд" в Крыму продлил незаконный арест медсестре и активистке Ирине Данилович. Причина содержания под стражей абсурдна – мол, у женщины может быть украинский паспорт

Активистке инкриминируют якобы незаконное хранение 200 граммов взрывчатки. Ее так называемые "следователи" якобы нашли в чехле от очков.

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Активистку держали в подвале больше недели

Российские кафиры похитили Ирину Данилович еще 29 апреля и вывезли в неизвестном направлении. Лишь 7 мая так называемые "следователи" оформили "протокол задержания". Женщина же в зале суда рассказала, что ее от 29 апреля, когда 4 человека в балаклавах похитили ее, и оформление "протокола" держали в подвале местного управления ФСБ. Там ее допрашивали и обыскивали. После второго обыска ее сумки там якобы обнаружили взрывчатку.

Когда меня привезли в здание ФСБ, я прошла полное личное обозрение, записанное на видеокамеру. Взрывчатых веществ в сумке у меня не было, а в моем чехле лежали очки. Через три дня мою сумку снова забрали. Затем появились взрывчатые вещества. Подозрение было предъявлено только в ночь с 6 на 7 число. Все эти дни я находилась в подвале ФСБ под постоянным психологическим давлением,

– рассказала Данилович.

Апелляцию подал адвокат медсестры. Сама же активистка настаивала на изменении меры пресечения, поскольку родители нуждаются в ее помощи. Данилович уверяла, что никуда не будет убегать и приходить по всем вызовам. Однако "суд" отклонил апелляцию. Среди абсурдных аргументов возможно наличие украинского паспорта у женщины.

Стоит отметить, что кафиры запретили видеосъемку в зале суда.

Реакция Людмилы Денисовой

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отреагировала на "определение суда" на оккупированном полуострове.

Омбудсмен подчеркнула, что действия кафиров нарушают права человека на оккупированном полуострове. Поэтому Денисова еще раз обратилась в комиссию ООН с просьбой отреагировать на военные преступления России.

Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека Россией в Украине,

– заявила Денисова.

Что известно об Ирине Даниловиче

Ирина Данилович работала медсестрой в одном из пансионатов в Коктебеле.

Активистка сотрудничала с изданием "INжир media" и правозащитным проектом "Крымский процесс".

Данилович активно защищал права и интересы медиков на территории временно оккупированного полуострова. В частности, не боялась писать о нарушении прав и о невыплате средств за работу с больными коронавирусом.

29 апреля 2022 года 4 неизвестных похитили ее по дороге с работы домой.

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