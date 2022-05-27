Активістці інкримінують нібито незаконне зберігання 200 грамів вибухівки. Її так звані "слідчі" буцімто знайшли у чохлі від окулярів.
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Активістку тримали у підвалі понад тиждень
Російські окупанти викрали Ірину Данилович ще 29 квітня та вивезли в невідомому напрямку. Лише 7 травня так звані "слідчі" оформили "протокол затримання". Жінка ж у залі суду розповіла, що її від 29 квітня, коли 4 людей в балаклавах викрали її, і оформлення "протоколу" тримали в підвалі місцевого управління ФСБ. Там її допитували та проводили обшук. Після другого обшуку її сумки там нібито знайшли вибухівку.
Коли мене привезли до будівлі ФСБ, я пройшла повний особистий огляд, записаний на відеокамеру. Вибухових речовин у сумці у мене не було, а в моєму чохлі лежали окуляри. Через три дні мою сумку знову забрали. Потім з'явилися вибухові речовини. Підозру пред'явили лише в ніч із 6 на 7 число. Усі ці дні я перебувала у підвалі ФСБ під постійним психологічним тиском,
– розповіла Данилович.
Апеляцію подав адвокат медсестри. Сама ж активістка наполягала на зміні запобіжного заходу, оскільки батьки потребують її допомоги. Данилович запевняла, що нікуди не втікатиме та приходитиме за всіма викликами. Однак "суд" відхилив апеляцію. Серед абсурдних аргументів – можлива наявність українського паспорта у жінки.
Варто зазначити, що окупанти заборонили відеозйомку в залі суду.
Реакція Людмили Денісової
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відреагувала на "ухвалу суду" на окупованому півострові.
Омбудсмен наголосила, що дії окупантів порушують права людини на окупованому півострові. Тому Денісова вкотре звернулася до комісії ООН з проханням відреагувати на воєнні злочини Росії.
Закликаю Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини Росією в Україні,
– заявила Денісова.
Що відомо про Ірину Данилович
- Ірина Данилович працювала медсестрою в одному з пансіонатів у Коктебелі.
- Активістка співпрацювала з виданням "INжир media" та правозахисним проєктом "Кримський процес".
- Данилович активно захищала права та інтереси медиків на території тимчасово окупованого півострова. Зокрема не боялася писати про порушення прав та про невиплату коштів за роботу з хворими на коронавірус.
- 29 квітня 2022 року 4 невідомих викрали її по дорозі з роботи додому.
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