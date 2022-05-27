Активістці інкримінують нібито незаконне зберігання 200 грамів вибухівки. Її так звані "слідчі" буцімто знайшли у чохлі від окулярів.

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Активістку тримали у підвалі понад тиждень

Російські окупанти викрали Ірину Данилович ще 29 квітня та вивезли в невідомому напрямку. Лише 7 травня так звані "слідчі" оформили "протокол затримання". Жінка ж у залі суду розповіла, що її від 29 квітня, коли 4 людей в балаклавах викрали її, і оформлення "протоколу" тримали в підвалі місцевого управління ФСБ. Там її допитували та проводили обшук. Після другого обшуку її сумки там нібито знайшли вибухівку.

Коли мене привезли до будівлі ФСБ, я пройшла повний особистий огляд, записаний на відеокамеру. Вибухових речовин у сумці у мене не було, а в моєму чохлі лежали окуляри. Через три дні мою сумку знову забрали. Потім з'явилися вибухові речовини. Підозру пред'явили лише в ніч із 6 на 7 число. Усі ці дні я перебувала у підвалі ФСБ під постійним психологічним тиском,

– розповіла Данилович.

Апеляцію подав адвокат медсестри. Сама ж активістка наполягала на зміні запобіжного заходу, оскільки батьки потребують її допомоги. Данилович запевняла, що нікуди не втікатиме та приходитиме за всіма викликами. Однак "суд" відхилив апеляцію. Серед абсурдних аргументів – можлива наявність українського паспорта у жінки.

Варто зазначити, що окупанти заборонили відеозйомку в залі суду.

Реакція Людмили Денісової

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відреагувала на "ухвалу суду" на окупованому півострові.

Омбудсмен наголосила, що дії окупантів порушують права людини на окупованому півострові. Тому Денісова вкотре звернулася до комісії ООН з проханням відреагувати на воєнні злочини Росії.

Закликаю Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини Росією в Україні,

– заявила Денісова.

Що відомо про Ірину Данилович

Ірина Данилович працювала медсестрою в одному з пансіонатів у Коктебелі.

Активістка співпрацювала з виданням "INжир media" та правозахисним проєктом "Кримський процес".

Данилович активно захищала права та інтереси медиків на території тимчасово окупованого півострова. Зокрема не боялася писати про порушення прав та про невиплату коштів за роботу з хворими на коронавірус.

29 квітня 2022 року 4 невідомих викрали її по дорозі з роботи додому.

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