Польский суд отменил 6 миллиардов штрафа для "Газпрома" за "Северный поток-2"
Источник:TVN 24
Суд в Польше отменил решение о штрафе для "Газпрома" – 29,8 миллиарда злотых, то есть 6,3 миллиарда долларов. Его назначили в 2020 году из-за строительства "Северного потока-2".
Речь идет о штрафе, который наложило Польское управление по конкуренции и защите прав потребителей.
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Будут подавать апелляцию
Так, управление оштрафовало "Газпром" более чем на 29 миллиардов злотых за строительство газопровода "Северный поток-2" без согласования с Варшавой.
Теперь решение отменил Суд по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей. Однако это будут оспаривать – в Польше уже заявили об апелляции.
Кстати, россияне, оспаривая решение, называли штрафы несоответствующими нарушению. Более того, "Газпром" бросал обвинения в сторону Польши. Якобы Варшава любыми средствами хотела противодействовать реализации "Северного потока-2".
Отменили еще 5 штрафов
- Ранее регулятор также наложил общий штраф в 234 миллиона злотых на пять других компаний, привлеченных к финансированию проекта. В частности, на Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.
- Это максимальные суммы, предусмотренные законодательством (10% годового оборота) за строительство газопровода без согласия польского антимонопольного ведомства.
- Однако суд также отменил штрафы и для этих европейских партнеров "Газпрома".
Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину процесс сертификации "Северного потока-2" был остановлен. Однако в России продолжили манипулировать этой темой. К примеру, после подрывов "Северных потоков-1" в Кремле заявили, якобы готовы поставлять газ в Европу по единой уцелевшей нити "Северного потока-2".
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