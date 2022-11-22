Польский суд отменил 6 миллиардов штрафа для "Газпрома" за "Северный поток-2"

Суд в Польше отменил решение о штрафе для "Газпрома" – 29,8 миллиарда злотых, то есть 6,3 миллиарда долларов. Его назначили в 2020 году из-за строительства "Северного потока-2".

Речь идет о штрафе, который наложило Польское управление по конкуренции и защите прав потребителей.

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Будут подавать апелляцию

Так, управление оштрафовало "Газпром" более чем на 29 миллиардов злотых за строительство газопровода "Северный поток-2" без согласования с Варшавой.

Теперь решение отменил Суд по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей. Однако это будут оспаривать – в Польше уже заявили об апелляции.

Кстати, россияне, оспаривая решение, называли штрафы несоответствующими нарушению. Более того, "Газпром" бросал обвинения в сторону Польши. Якобы Варшава любыми средствами хотела противодействовать реализации "Северного потока-2".

Отменили еще 5 штрафов

Ранее регулятор также наложил общий штраф в 234 миллиона злотых на пять других компаний, привлеченных к финансированию проекта. В частности, на Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Это максимальные суммы, предусмотренные законодательством (10% годового оборота) за строительство газопровода без согласия польского антимонопольного ведомства.

Однако суд также отменил штрафы и для этих европейских партнеров "Газпрома".

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину процесс сертификации "Северного потока-2" был остановлен. Однако в России продолжили манипулировать этой темой. К примеру, после подрывов "Северных потоков-1" в Кремле заявили, якобы готовы поставлять газ в Европу по единой уцелевшей нити "Северного потока-2".

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