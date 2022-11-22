Мовиться про штраф, який наклало Польське управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів.

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Подаватимуть апеляцію

Так, управління оштрафувало "Газпром" на понад 29 мільярдів злотих за будівництво газопроводу "Північний потік-2" без погодження з Варшавою.

Тепер рішення скасував Суд із питань конкуренції та захисту прав споживачів. Однак це оскаржуватимуть – у Польщі вже заявили про апеляцію.

До речі, росіяни, оскаржуючи рішення, називали штрафи невідповідними до порушення. Ба більше, "Газпром" кидав звинувачення у бік Польщі. Мовляв, Варшава будь-якими засобами хотіла протидіяти реалізації "Північного потоку-2".

Скасували ще 5 штрафів

Раніше регулятор також наклав загальний штраф у 234 мільйони злотих на 5 інших компаній, залучених до фінансування проєкту. Зокрема, на Engie Energy, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Зауважимо, що це максимальні суми, передбачені законодавством (10% річного обороту) за будівництво газопроводу без згоди польського антимонопольного відомства.

Однак суд також скасував штрафи і для цих європейських партнерів "Газпрому".

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну процес сертифікації "Північного потоку-2" зупинили. Однак в Росії продовжили маніпулювати цією темою. Наприклад, після підривів "Північних потоків-1" в Кремлі заявили, мовляв, готові постачати газ в Європу по єдиній вцілій нитці "Північного потоку-2".

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