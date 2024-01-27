Суд вернул государству земли, которые незаконно присвоил глава СБУ времен Януковича

Черед суд прокуратура вернула государству земли из частной собственности бывшего чиновника времен Виктора Януковича. Речь идет о Валерии Хорошковском.

Стоимость участков, которые вернули государству, составляет более 1, 5 миллиардов гривен.

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Суд вернул государству земли Хорошковского

Прокуратура очередь суд вернула из частной собственности Хорошковского 65 гектаров земель лесного фонда в Черкасской области. Их стоимость составляет более 1,5 миллиардов гривен.

Речь идет о 40 земельных участках лесохозяйственного назначения в административных границах Бобрицкого сельского совета Каневского района. Они выделялись ряду лиц, а в 2005 году попали в собственность семьи топ-чиновников. Следовательно, перешли из государственной в частную собственность.

Следствие установило, что эти земли лесного фонда Хорошковский присвоил незаконно. Поэтому прокуратура просила суд вернуть земли государству.

Верховный Суд дважды рассматривал этот спор. Владелец земли пытался сохранить незаконно приобретенное право на земле, в частности, изменял кадастровые номера и конфигурацию участков. Кроме этого, по словам прокурора, Ходорковский обжаловал судебные решения и затягивал судебное разбирательство.

В конце 2022 по результатам рассмотрения нового дела Каневский горрайонный суд Черкасской области удовлетворил иск прокуратуры. Однако это решение ответчики снова обжаловали.

Во время пересмотра дела апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции– без изменений. Теперь оно вступило в законную силу.

Следующим шагом прокуратуры станет исполнение судебного решения – приобретение земель в государственную собственность в лице Черкасской облгосадминистрации.

Что известно о Валерии Хорошковском

Хорошковский возглавлял СБУ с 11 марта 2010 года. В январе 2012 года Янукович уволил его с этой должности и назначил министром финансов Украины. А уже через месяц должностного лица уволили с должности министра финансов и назначили первым вице-премьер-министром в правительстве Николая Азарова.

После революции достоинства Хорошковский перебрался за границу. Известно, что он живет в Монако и даже получил там гражданство.