Вартість ділянок, які повернули державі, складає понад 1,5 мільярда гривень.

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Суд повернув державі землі Хорошковського

Прокуратура черед суд повернула з приватної власності Хорошковського 65 гектарів земель лісового фонду у Черкаській області. Їхня вартість складає понад 1,5 мільярда гривень.

Мовиться про 40 земельних ділянок лісогосподарського призначення в адміністративних межах Бобрицької сільської ради Канівського району. Вони виділялися ряду осіб, а у 2005 році потрапили у власність родини топчиновника. Відтак перейшли з державної у приватну власність.

Слідство встановило, що ці землі лісового фонду Хорошковський привласнив незаконно. Тому прокуратура просила суд повернути землі державі.

Верховний Суд двічі розглядав цей спір. Власник землі намагався зберегти незаконно набуте право на землі, зокрема змінював кадастрові номери та конфігурацію ділянок. Крім цього, за словами прокурора, Ходорковський оскаржував судові рішення і затягував судовий розгляд.

Наприкінці 2022 року за результатами розгляду нової справи Канівський міськрайонний суд Черкаської області задовольнив позов прокуратури. Однак це рішення відповідачі знову оскаржили.

Під час перегляду справи апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін. Наразі воно набрало законної сили.

Наступним кроком прокуратури стане виконання судового рішення – набуття земель у державну власність в особі Черкаської обласної державної адміністрації.

Що відомо про Валерія Хорошковського

Хорошковський очолював СБУ з 11 березня 2010 року. У січні 2012 року Янукович звільнив його з цієї посади й призначив міністром фінансів України. А вже через місяць посадовця звільнили з посади міністра фінансів і призначили першим віцепрем'єр-міністром в уряді Миколи Азарова.

Після Революції гідності Хорошковський перебрався за кордон. Відомо, що він живе Монако і навіть отримав там громадянство.