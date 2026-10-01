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1 октября, 15:32
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Обновлено - 15:51, 1 октября

Суд во Львове огласил приговор Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве Ирины Фарион

Татьяна Бабич

В четверг, 1 октября, суд вынес приговор подозреваемому в убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко. Так, его приговорили к пожизненному заключению.

Об этом из зала суда сообщает "Суспильне".

Что известно о приговоре Зинченко? 

Вячеславу Зинченко инкриминируют умышленное убийство Ирины Фарион в связи с исполнением ею общественного долга, совершенное на почве национальной нетерпимости, а также незаконное хранение огнестрельного оружия. 

Обвиняемый вины не признавал, а его последняя защитница утверждала, что уголовное производство сфальсифицировано. Прокуратура и потерпевшая сторона настаивали на пожизненном заключении. 

Во время оглашения приговора судья отметил, что Зинченко не раз предлагали выступить в дебатах, однако он отказывался, объясняя это несогласованностью позиции с защитниками. 

Также сам Зинченко возражал против гражданского иска Софии Лица, которая просит взыскать 15 миллионов гривен моральной компенсации за убийство матери. 

Важно отметить, что приговор о пожизненном заключении обвиняемому еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 30 дней. 

Что происходило на предыдущих заседаниях по делу Фарион? 

На заседании 22 апреля Зинченко стало плохо – он потерял сознание прямо в зале суда. На место вызвали медиков, после чего заседание прервали. 

В марте обвиняемый также объявил голодовку. Причиной он назвал исчезновение из своей камеры в СИЗО шведской стенки. В тот же день Зинченко пытался покончить с собой во время судебного заседания – он хотел повеситься с помощью футболки.

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