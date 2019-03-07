Суд арестовал руководителя и экс-работников "Спецтехноэкспорта"

В Киеве суд избрал предупредительные меры действующему руководителю и 4 бывшим служащим госпредприятия "Спецтехноэкспорт". Всех подозревают в причастности к растрате 55,5 миллиона гривен госпредприятия.

Четырех подозреваемых суд отправил под арест с возможностью внесения залога, сообщает "Громадське". При этом суд определил разные суммы залогов:

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Действующему руководителю "Спецтехноэкспорта" Владиславу Бельбасу – 7 миллионов гривен,

бывшему руководителю "Спецтехноэкспорта" Павлу Барбулу – 1,9 миллиона гривен;

экс-заместителю директора Департамента №1 предприятия Денису Панасенко – 5 миллионов гривен;

экс-начальнику сектора – 1,5 миллиона гривен.

Бывшего заместителя директора суд отправил под круглосуточный домашний арест.

4 марта правоохранители задержали действующего и бывшего директоров "Спецтехноекспорта" (входит в состав государственного концерна "Укроборонпром") по подозрению в растрате 2,225 миллиона долларов предприятия, что составляет более 55 миллионов гривен.

7 марта НАБУ провели около 20 обысков у фигурантов расследования о коррупции в оборонном комплексе Украины. В частности, обыски провели у первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря, Виталия Жукова, главы "Укрспецэкспорта" Андрея рогозы и гендиректора "Укроборонпрома" Павла Букина.

Что известно о хищении денег "Спецтехноэкспорта"?

Следствие выяснило, что бывший директор "Спецтехноэкспорта" организовал преступную схему растраты средств госпредприятия "Завод 410 ГА". Он привлек к этому своих заместителей (директора департамента и заведующего сектором этого предприятия). Чиновники вывели эти деньги за границу в пользу иностранного юридического лица.

Схема растраты была такой:

"Спецтехноэкспорт" как распорядитель имущества "Завода 410 ГА" и Минобороны Индии заключили контракт на поставку военной продукции. Во время выполнения контракта должностные лица "Спецтехноэкспорта" привлекли к процессу посредника – компанию-резидента Объединенных Арабских Эмиратов. Посредник должен был от имени "Спецтехноэкспорта" заключить контракт и обеспечить дальнейшее его выполнение.



В течение 2015 года за такие услуги со счета "Завода 410 ГА" на счет компании в ОАЭ было перечислено 2,2 миллиона долларов государственных денег. Об этом свидетельствуют подписанные должностными лицами "Спецтехноэкспорта" акты выполнения работ и платежные поручения.



В САП убеждают, что компания-посредник из ОАЭ никаких таких услуг не оказывала. Поэтому государству в лице ГП "Завод 410 ГА" нанесен ущерб на сумму, эквивалентную 55,5 миллионам гривен.