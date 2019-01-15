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      Суд лишил McDonald's торговой марки Big Mac по всей Европе

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      McDonald's лишили торговой марки Big Mac в Европе
      McDonald's лишили торговой марки Big Mac в Европе / Фото из открытых источников

      Ирландская сеть ресторанов быстрого питания Supermac выиграла долговременное дело против McDonald's относительно запрета использования товарного знака "Big Mac" по всей Европе.

      Об этом сообщило издание BBC.

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      Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза постановило, что McDonald's не доказала настоящее использование спорного товарного знака в качестве бургера или названия ресторана.

      В 2015 году Supermac пыталась расширить свою деятельность в Великобритании и Европе. Однако этот шаг был остановлен после того, как McDonald's выиграл дело о сходстве между именем Supermac и Big Mac.

      Управляющий директор ирландской компании Пэт МакДонах отметил, что нынешняя победа позволяет его компании зарегистрировать Supermac в Европе в качестве товарного знака.

      Это уже не первый раз, когда McDonald's обращается в суд из-за префикса в названии. Так, в 2013 году Европейский суд оставил в силе решение о том, что сингапурская компания MacCoffee получила несправедливую выгоду от брендинга американского фастфуд-гиганта за использование префикса "Мак".

      Напомним, что 15 января на торжественном приеме в Белом доме президент США Дональд Трамп угостил фастфудом футболистов команды Clemson Tigers, которые победили в Национальном чемпионате среди студентов. Ведь из-за приостановки работы правительства в стране немало поваров Белого дома были вынуждены взять неоплачиваемый отпуск.

      Теги: Ирландия Европа
      Источник: 24 Канал
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