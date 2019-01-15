Суд лишил McDonald's торговой марки Big Mac по всей Европе
Ирландская сеть ресторанов быстрого питания Supermac выиграла долговременное дело против McDonald's относительно запрета использования товарного знака "Big Mac" по всей Европе.
Об этом сообщило издание BBC.
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Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза постановило, что McDonald's не доказала настоящее использование спорного товарного знака в качестве бургера или названия ресторана.
В 2015 году Supermac пыталась расширить свою деятельность в Великобритании и Европе. Однако этот шаг был остановлен после того, как McDonald's выиграл дело о сходстве между именем Supermac и Big Mac.
Управляющий директор ирландской компании Пэт МакДонах отметил, что нынешняя победа позволяет его компании зарегистрировать Supermac в Европе в качестве товарного знака.
Это уже не первый раз, когда McDonald's обращается в суд из-за префикса в названии. Так, в 2013 году Европейский суд оставил в силе решение о том, что сингапурская компания MacCoffee получила несправедливую выгоду от брендинга американского фастфуд-гиганта за использование префикса "Мак".
Напомним, что 15 января на торжественном приеме в Белом доме президент США Дональд Трамп угостил фастфудом футболистов команды Clemson Tigers, которые победили в Национальном чемпионате среди студентов. Ведь из-за приостановки работы правительства в стране немало поваров Белого дома были вынуждены взять неоплачиваемый отпуск.
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